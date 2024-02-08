В «Руки ВВерх! Бар» состоится концерт певицы Светы

23 февраля отметим праздник вместе с любимым кумиром дискотек 90-х певицей Светой в «Руки ВВерх! Бар».
«Твои глаза», «Дорога в аэропорт», «А может да», «Ты не мой», «Хватит, довольно», «В машине» — сколько же много хитов у нашей прекрасной Светы! Вы услышите их все!
До и после концерта гостей ждёт большая праздничная дискотека 90-х с ведущим, который будет проводить интерактивы с залом, а также розыгрыши ностальгических подарков!
Кстати, билет на концерт — хороший вариант для подарка. Ведь окунуться в атмосферу юности, подпевая любимому исполнителю, — бесценно!
Бронь столов: +7 (383) 383 60 37
Билеты без наценки и сервисного сбора можно купить в кассе бара по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 37.
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Фото предоставлено рекламодателем
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