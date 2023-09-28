В Сибири свыше 60 предприятий используют ИИ в общении с клиентами

Свыше 60 сибирских предприятий пользуются «Аналитикой речи» от «Ростелекома». До 31 декабря 2023 года услугу можно подключить на льготных основаниях: первые 30 дней бесплатно.

Сервис поможет эффективно организовать работу с телефонными обращениями клиентов: искусственный интеллект автоматически анализирует разговоры специалистов кол-центров и формирует отчеты о качестве их работы. Такой подход позволяет руководителям своевременно реагировать на ошибки операторов.

«”Аналитика речи” будет полезна всем клиентоориентированным организациям: крупным коммерческим компаниям, предприятиям сектора МСП, многим государственным учреждениям. Это действенный инструмент для повышения лояльности аудитории, с помощью которого можно не только оперативно решать, но и предупреждать конфликтные ситуации», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Подключить сервис можно в личном кабинете одной из самых популярных услуг «Ростелекома» — Виртуальной АТС. Пользователю станут доступны записи разговоров с клиентами, при этом аудиофайлы можно перевести в текстовый формат и искать нужную информацию по ключевым словам или фразам. В «Аналитике речи» также есть функция настройки фильтров сообщений, например, для выявления жалоб из общего потока обращений. Сервис позволит проанализировать реакцию операторов на негативные звонки, чтобы при необходимости скорректировать их поведение.

В Сибири услуга наиболее популярна в Иркутской, Новосибирской и Томской областях, а также в Алтайском и Красноярском крае. Сервисом преимущественно пользуются лечебные учреждения, гостиницы, строительные организации, благотворительные фонды и индивидуальные предприниматели.