В стационаре больницы №19 начали проводить реабилитацию пациентов после коронавируса

В стационарном отделении реабилитации больницы № 19 раньше восстанавливали пациентов после инфарктов и операций на крупных сосудах. Осенью прошлого года здесь развернули инфекционный госпиталь, а с 11 января 2021 года начали принимать на реабилитацию пациентов после коронавируса. Курс восстановления длится 14-21 день. Он предназначен для пациентов, тяжело переболевших короновирусом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Отделение реабилитации рассчитано на 50 мест и принимает пациентов со всей области. На реабилитацию могут отправить сразу из стационара, если тест отрицательный. Все инфекционные госпитали знают о такой возможности. Или же направление даст поликлиника в первые дни после выписки. В отделении реабилитации кроме терапевта, кардиолога, мануального терапевта, физиотерапевта работает психотерапевт. Палаты – одноместные и двухместные, со своим санузлом, питание – лечебное с подбором микроэлементов, продуктами, направленными на восстановление желудочно-кишечного тракта, — уточнили в пресс-службе.

Как пояснила главный врач больницы Галина Давидович, если прошло более двух недель, но человек не восстановился, он также может обратиться к участковому терапевту за направлением.

— Респираторный синдром – одышка, кашель. Но это не единственная проблема. Ковид нарушает микроциркуляцию в организме. И костные, и мышечные проблемы возникают, обостряются хронические заболевания. Центральная нервная система реагирует отрицательно, — перечисляет возможные осложнения после коронавируса Галина Давидович.

Она подчеркнула, что в больнице ко всем пациентам индивидуальный подход, программа реабилитации назначается после осмотра терапевта, тестирования, с учетом реабилитационного потенциала. Это и двигательная реабилитация: ЛФК, массажи, и процедуры, направленные на восстановление дыхательных функций организма: физиотерапия, ингаляции, сауна низкотемпературная, а также глинотерапия, солевые дорожки, углекислая ванна.