ВТБ перевел крупных клиентов в систему «ВТБ Бизнес-онлайн»

Об этом в рамках 14-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» сообщил руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Александр Боциев.

Новая версия ДБО – собственная разработка банка, которая соответствует ключевым рыночным трендам и учитывает лучшие российские и мировые практики. В системе клиентам доступна широкая продуктовая линейка онлайн: расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, размещение средств, управление ликвидностью, гибкая настройка полномочий и другие сервисы.

Гибкая ролевая модель обеспечивает работу пользователя со всеми организациями в режиме «одного окна». Передовые технологии позволяют обеспечить стабильность системы для клиентов, отправляющих более 100 тысяч платежей в день.

«ВТБ Бизнес-онлайн» представляет собой современный высокотехнологичный формат дистанционного банковского обслуживания, поддерживает все современные операционные системы и браузеры, прямую интеграцию с ERP-системами с поддержкой OpenAPI и международных форматов ISO20022. Обновленная версия стала удобнее для пользователей, обладает расширенным функционалом, кастомизируемым интерфейсом и понятной навигацией.

Платформа новой системы «ВТБ Бизнес-онлайн» построена на архитектуре микросервисов, что обеспечивает надежность и бесперебойность работы. Кроме того, такое архитектурное решение позволяет оперативно наращивать производительность системы в зависимости от нагрузки и количества пользователей.