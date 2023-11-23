Вышли в финал: заключительный сезон «Трудных подростков» стартует на Wink.ru

Премьера нового сезона состоится 14 декабря эксклюзивно на Wink.ru и more.tv. Он станет финальным в истории о взаимоотношениях бывшего футболиста Антона Ковалёва с подопечными центра для трудных подростков.

Производством занимается кинокомпания Prospect Production по заказу «НМГ Студии» при поддержке Института развития интернета (АНО «‎ИРИ»‎). Сериал входит в линейки Wink Originals и more originals.

В заключительном сезоне трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалёва (Никита Волков), который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалёв и его воспитанники — злейшие враги. Смогут ли они простить друг друга? Удастся ли подросткам воспользоваться шансом покинуть центр без своего наставника? Об этом расскажут новые серии.

За четыре сезона истории «Трудных подростков» стали молодежным хитом и получили признание не только зрителей, но и профессионального сообщества. В 2019–2022 году проект был удостоен множества наград, в том числе за социальный вклад. Сериал вырос в целый мир для подростков, импакт-экосистему. Вокруг него возникли документальные проекты, шоу и помогающие чат-боты, которые поддерживают подростков в трудных ситуациях. А для актерской команды пять съемочных лет стали и важным творческим опытом, и школой жизни.

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