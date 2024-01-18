Хирурги удалили из мозга ребенка кисту с личинками паразитов

В Челябинскую областную детскую клиническую больницу (ЧОДКБ) поступил 12-летний мальчик, которого мучили головные боли, также у него произошел перекос лица и появилась слабость в конечностях.

Родители сообщили, что на протяжении нескольких месяцев ребенок стал хуже учиться, отличался рассеянностью на уроках, за что получал замечания от учителей. Когда он возвращался домой, то сразу ложился спать, говорится в официальной группе медучреждения «ВКонтакте».

Когда сын рассказал родителям, что у него стала «отставать» одна нога, те забеспокоились и отправили его на МРТ головного мозга, где врачи и обнаружили объемное образование в правом полушарии.

По словам заведующего отделением нейрохирургии ЧОДКБ Германа Сафронова, у подростка был эхинококкоз головного мозга.

— Количество кист не поддавалось подсчету. Дислокация срединных структур до 1,5 см. А объем этого узла был порядка 12 см, — отметил врач и добавил, что заражение произошло через грязные руки. — Личинка попала в мозг с током крови, не задержавшись в тканях других органов. Операция по удалению кисты была достаточно сложной, так как существовал риск вскрытия ее содержимого и обсеменения всего мозга.

В настоящее время Миша чувствует себя хорошо. Головные боли его не беспокоят, и почти полностью восстановилась физическая активность. Впереди реабилитация и возвращение к обычной жизни.