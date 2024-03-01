8-е марта в компании Шуры в Руки ВВерх! Бар

«Твори Добро», «Холодная луна», «Не верь слезам», «Отшумели летние дожди» и многие другие мегахиты на расстоянии вытянутой руки!
После концерта, а также с 7 по 9 марта, Руки ВВерх! Бар ждёт всех прекрасных дам на серию праздничных вечеринок «8 лепесток»!
Забронировать стол на сайте или по телефону: +7 (383) 383 60 37
Билеты без наценки и сервисного сбора можно купить в кассе бара, по адресу: Красный проспект, 37.
18+
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