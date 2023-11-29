Банк «Левобережный» индексирует пенсию

Пенсионер, ставший клиентом Банка «Левобережный» и оформивший пенсию на счет в банке, получает надбавку за факт зачисления пенсии, потребительские кредиты, кредитные карты и вклады.

Например, пенсионер получил в ноябре пенсию в размере 18 432 рублей. Также него есть вклад и кредитная карта.

Считаем надбавку в ноябре к сумме зачисленной пенсии: 18 432*0,5 % (за факт зачисления пенсии) + 18 432*0,5 % (за наличие вкладов вне зависимости от количества) +18 432*0,3 % (за кредитную карту). Итого: 92,16 + 92,16 + 30 = 214,32 балла за месяц. Один балл равен одному рублю.

Если клиент будет ежемесячно в течение года получать пенсию на счет в банке, иметь открытый вклад и кредитную карту — через год он получит 2571,84 рублей. Обмен баллов на рубли производится не чаще одного раза в год по истечении 12 месяцев с даты присоединения к программе.

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