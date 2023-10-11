Банк «Левобережный» увеличил скорость подключения эквайринга

Заявку на эквайринг можно подать по номеру горячей линии 8-800-3333-555 или через персонального менеджера.

После оформления заявки клиент получит ссылку в СМС или на электронную почту для подписания согласия на обработку персональных данных.

Одновременно с оформлением эквайринга при необходимости будет открыт расчетный счет и сформирован логин и пароль для входа в ОНЛАЙН-офис, где клиенту будет доступна возможность поставить свою «подпись» на всех дальнейших этапах установки терминалов, в том числе при подписании акта приема-передачи оборудования.

Выберите подходящий для себя тариф и подайте заявку на подключение эквайринга на сайте, по телефону горячей линии 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный».

Получить консультацию можно у персонального менеджера или по номеру 8-800-3333-555.