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Банк «Левобережный» запустил вклад с 16 % годовых

  • 31/01/2024, 12:26

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Максимальная ставка 16 % годовых выплачивается каждый месяц в течение всего срока вклада.

Новости бизнесаДля получения высокого процента по вкладу важно выполнить одно из условий: получать заработную плату на счет в Банке «Левобережный» или самостоятельно делать переводы, например, по системе быстрых платежей на карту «Левобережного» и ежемесячно совершать покупки в размере 25 % от ежемесячных зачислений.

Если работодатель сотрудничает с другим банком, клиент может переводить полученную зарплату на карту Банка «Левобережный» через СБП и получать высокий доход от вклада «Зарплатный» и другие преимущества дебетовой карты.

«Банк «Левобережный» предлагает максимально лояльные условия для получения высоких процентов по вкладу. Необязательно жить в одном из регионов присутствия банка или получать заработную плату на нашу дебетовую карту. Учитывая то, что мы бесплатно доставляем карту по всей России, вклад можно открыть без посещения офиса через мобильное приложение, и просто зачислять на неё деньги ежемесячно, совершая привычные покупки», — объяснила Дина Павлова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный».

Если в какой-то месяц у зарплатных клиентов не будет зачислений, а у тех, кто самостоятельно совершает зачисления — не будет покупок по карте, то в следующем месяце по вкладу будет выплачена базовая ставка — 9 % годовых, а после очередного зачисления надбавка в 7 % годовых вернётся.

Открыть вклад можно от 50 000 рублей на 6 месяцев. Если вклад не закрывается спустя 6 месяцев, то срабатывает автоматическое перезаключение на новый срок по условиям, действующим на дату перезаключения. То есть если ставка для новых клиентов будет выше, то при пролонгации уже оформленного ранее вклада она изменится также в большую сторону.

Оформить вклад может любой желающий с картой Банка «Левобережный» и подключенным пакетом услуг в офисе банка или в BL-Online. Подробнее с условиями вклада можно ознакомиться на сайте. Если у вас остались вопросы — на них с удовольствием ответят специалисты контакт-центра по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-3333-555.

Ставка по вкладу «Зарплатный» — 16% годовых, в том числе надбавка 7% годовых при наличии зачислений заработной платы в Банке «Левобережный» или других зачислений с ежемесячными расходами по ним в размере 25 %. Открывается держателям Пакета услуг. Срок — 180 дней. Вклад автоматически пролонгируется на условиях, действующих на момент пролонгации. Дополнительные взносы принимаются первые 90 дней. Расходные операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов в последний календарный день каждого месяца. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01 % годовых, ранее выплаченные проценты пересчитываются, излишне выплаченные проценты удерживаются из суммы вклада.

Реклама. Рекламодатель: Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343. ИНН 540 415 4492
Фото предоставлено рекламодателем
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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : вклады Банк Левобережный


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