Банк «Левобережный» запустил вклад с 16 % годовых

Для получения высокого процента по вкладу важно выполнить одно из условий: получать заработную плату на счет в Банке «Левобережный» или самостоятельно делать переводы, например, по системе быстрых платежей на карту «Левобережного» и ежемесячно совершать покупки в размере 25 % от ежемесячных зачислений.

Если работодатель сотрудничает с другим банком, клиент может переводить полученную зарплату на карту Банка «Левобережный» через СБП и получать высокий доход от вклада «Зарплатный» и другие преимущества дебетовой карты.

«Банк «Левобережный» предлагает максимально лояльные условия для получения высоких процентов по вкладу. Необязательно жить в одном из регионов присутствия банка или получать заработную плату на нашу дебетовую карту. Учитывая то, что мы бесплатно доставляем карту по всей России, вклад можно открыть без посещения офиса через мобильное приложение, и просто зачислять на неё деньги ежемесячно, совершая привычные покупки», — объяснила Дина Павлова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный».

Если в какой-то месяц у зарплатных клиентов не будет зачислений, а у тех, кто самостоятельно совершает зачисления — не будет покупок по карте, то в следующем месяце по вкладу будет выплачена базовая ставка — 9 % годовых, а после очередного зачисления надбавка в 7 % годовых вернётся.

Открыть вклад можно от 50 000 рублей на 6 месяцев. Если вклад не закрывается спустя 6 месяцев, то срабатывает автоматическое перезаключение на новый срок по условиям, действующим на дату перезаключения. То есть если ставка для новых клиентов будет выше, то при пролонгации уже оформленного ранее вклада она изменится также в большую сторону.

Оформить вклад может любой желающий с картой Банка «Левобережный» и подключенным пакетом услуг в офисе банка или в BL-Online. Подробнее с условиями вклада можно ознакомиться на сайте. Если у вас остались вопросы — на них с удовольствием ответят специалисты контакт-центра по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-3333-555.