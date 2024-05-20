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Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 квартал 2024 года

  • 20/05/2024, 10:50

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Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 квартал 2024 года, прибыль банка за данный период составила 6,3 млрд рублей.

банк УралсибАктивы банка по итогам 1 квартала 2024 года выросли до 709,1 млрд рублей, собственные средства (капитал) банка увеличились до 97,8 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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