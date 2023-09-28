Банк Уралсиб предлагает бизнесу в аренду онлайн-кассу со встроенным терминалом эквайринга

Бизнес-клиенты Банка Уралсиб – юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оформить в аренду онлайн-кассу «2в1» – кассовый терминал Эвотор 5i со встроенным терминалом эквайринга. Касса предоставляется под ключ с ОФД и фискальным накопителем партнером Банка Уралсиб – компанией «Платежные технологии» (ООО «Первый ККМ»).

Для оформления онлайн-кассы в аренду необходимо обратиться к клиентскому менеджеру в офисе банка, по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса, или в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн.

Варианты аренды:

аренда онлайн-кассы «2в1» за 4000 руб. в месяц с переходом в собственность после 15 месяцев платежей в комплектации с фискальным накопителем на 15 месяцев (если фискальный накопитель на 36 месяцев, касса переходит в собственность после 18 месяцев);

аренда онлайн кассы «2в1» за 3500 руб. в месяц без перехода в собственность.

У клиентов есть также и другие возможности приобретения и аренды онлайн-касс:

выкуп на любом сроке аренды;

аренда кассы без терминала эквайринга;

рассрочка на 2 или 4 месяца;

покупка кассы за полную стоимость.

Подробнее о сервисе, а также других продуктах и услугах Банка Уралсиб для малого бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.