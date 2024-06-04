Банк Уралсиб принял участие в конференции, посвященной трудоустройству молодых специалистов

В конференции приняли участие представители более 50-ти образовательных организаций, компаний-работодателей, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций. Участники конференции обсудили кадровые вопросы в различных отраслях, рассказали о перспективах целевого набора, трудоустройства и адаптации молодых специалистов.

На одной из секций конференции «Развитие карьерного потенциала студентов как эффективный инструмент трудоустройства» с докладом выступила руководитель группы сопровождения программ практик и стажировок ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Анастасия Наследникова, а руководитель Омской территориальной дирекции Евгений Рысак принял участие в работе секции «Кадры для цифровой экономики: реалии современности».

Одним из ключевых инструментов карьерного развития для молодежи в Банке Уралсиб является онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение», предлагающая широкий спектр возможностей для студентов: практики, стажировки, обучающие курсы и вебинары. Она объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя. Площадка работает с 2022 года, и сегодня с ней взаимодействуют уже 140 образовательных организаций. В их число входят как региональные, так и топовые федеральные вузы. Студенческое комьюнити на платформе также многочисленно и активно – на данный момент на площадке зарегистрировано 4900 пользователей из 41 региона страны. Студентам эта онлайн-площадка позволяет бесплатно получать новые знания в финансовой сфере, комбинируя дополнительное образование и программы практик. Участники программы могут применить свои знания на реальных кейсах с погружением в работу банка и получать уникальный опыт. Производственную или преддипломную практику в рамках сотрудничества в образовательной организации с Уралсибом можно пройти как онлайн, так и очно. Те, кто смог себя показать с лучшей стороны, после окончания обучения могут трудоустроиться в банк – это хорошая возможность для быстрого карьерного старта для молодых специалистов без опыта работы.