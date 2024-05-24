Банк Уралсиб рассказал о том как клиенты тратят деньги с карт

Банк Уралсиб проанализировал, на что тратят деньги со своих карт различные категории клиентов. Всего в исследовании участвовало около 1 миллиона клиентов банка, живущих в городах – от небольших до крупнейших. Потребительские предпочтения анализировались в клиентских группах, разбитых на сегменты в зависимости от величины населенного пункта проживания клиента, а также возрастные группы.

Общий вывод – наиболее активно тратят деньги по картам клиенты в возрасте от 34 до 54 лет, показывающие высокую активность по большинству категорий трат (всего анализировалось 29 категорий). Причем она практически не зависит от места проживания – активными покупателями являются как жители небольших российских городов, так и крупнейших, включая Москву.

Теперь о наиболее популярных категориях покупок. Примета времени – онлайн покупки и курьерская доставка. Судя по статистике, самые активные онлайн-покупатели – люди в возрасте 34 – 44 года, от 32 до 38% которых регулярно оплачивают покупки в категориях «Онлайн-магазины» и «Услуги курьера».

Самые «хозяйственные и домовитые», как водится, представители старшего поколения (54 года и выше), товары в категориях «Товары для дома» и «Стройматериалы» оплачивали с карт в среднем 31-35% этой группы клиентов. А вот в категории «Авто» более активны люди 34-44 лет, средства на автотовары регулярно расходуют 32-34% клиентов этих возрастов. У старших возрастных групп (44-54 лет и выше) также очень популярны домашние питомцы – в категории «Зоомагазины» регулярно оплачивают покупки порядка трети таких клиентов – вне зависимости от места проживания.

«Развлечения» наиболее востребованы у средних возрастов (34-44 года) – 37% всех клиентов в небольших и крупных городах и более 40% столичных жителей тратят деньги с карты в этой категории. Интересно, что представители соседних возрастных декад (24-34 и 44-54 года) в данной категории в 1,5-2 раза менее активны. А вот категория «Путешествия» популярна у более широкой части клиентов – 30-35% клиентов в возрасте 34-54 года демонстрируют покупки в этой категории. Расходы в категории «Спорт» особенно заметны у клиентов 34-44 лет – 35-38% от общего числа клиентов этой возрастной группы, в зависимости от места проживания.

В образование – свое и своих детей – наиболее активно вкладываются представители поколения 34-44 года: в столице 43% всех клиентов этой возрастной группы демонстрируют расходы в категории «Образование», в небольших и крупных городах – 37%.

Товары категории «Книги, софт, мультимедиа» наиболее популярны у пользователей карт возраста 34-44 года – покупки здесь делают 28-30% представителей этой группы. Справедливости ради отметим, что представители следующих двух возрастных декад (44-54 года и выше) – присутствуют в этой категории с минимальным отрывом от лидера.

И радует категория «Благотворительность», в которой с теми или иными цифрами наблюдаются практически все возрастные группы, а наибольшая доля – 25-30% от общего числа представителей возрастной группы – у клиентов в возрасте 34-54 года.