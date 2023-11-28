Банк Уралсиб стал партнером соревнований по конному спорту в Алтайском крае

26 ноября 2023 года в конно-спортивном комплексе «Жастар» в селе Фирсово, недалеко от Барнаула, прошли краевые соревнования по конному спорту в закрытом помещении. Организаторами выступили: Министерство спорта Алтайского края, РОО Федерация конного спорта Алтайского края и КСК «Жастар», партнером соревнований стал Банк Уралсиб.

Всадники Алтайского края продемонстрировали свои спортивные навыки, выполняя программы в своих возрастных категориях. Спортсмены от 7 до 16 лет и взрослые всадники старше 18 лет состязались в выездке – всего 26 пар. Эти состязания позволили спортсменам выполнить нормативы с присвоением разрядов, а их результаты будут учитываться в рейтинге спортсменов. Также эти соревнования включены в единый календарный план физкультурных мероприятий субъектов Российской Федерации. Параллельно проводились клубные соревнования для спортсменов КСК «Жастар», где судьи оценили уровень подготовки маленьких спортсменов.