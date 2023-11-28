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Банк Уралсиб стал партнером соревнований по конному спорту в Алтайском крае

  • 28/11/2023, 16:20

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Организаторами выступили: Министерство спорта Алтайского края, РОО Федерация конного спорта Алтайского края и КСК «Жастар», партнером соревнований стал Банк Уралсиб.

банк Уралсиб26 ноября 2023 года в конно-спортивном комплексе «Жастар» в селе Фирсово, недалеко от Барнаула, прошли краевые соревнования по конному спорту в закрытом помещении. Организаторами выступили: Министерство спорта Алтайского края, РОО Федерация конного спорта Алтайского края и КСК «Жастар», партнером соревнований стал Банк Уралсиб.

Всадники Алтайского края продемонстрировали свои спортивные навыки, выполняя программы в своих возрастных категориях. Спортсмены от 7 до 16 лет и взрослые всадники старше 18 лет состязались в выездке – всего 26 пар. Эти состязания позволили спортсменам выполнить нормативы с присвоением разрядов, а их результаты будут учитываться в рейтинге спортсменов. Также эти соревнования включены в единый календарный план физкультурных мероприятий субъектов Российской Федерации. Параллельно проводились клубные соревнования для спортсменов КСК «Жастар», где судьи оценили уровень подготовки маленьких спортсменов.

«В этом году Банк Уралсиб впервые стал партнером соревнований по конному спорту в Алтайском крае. Основная цель проведения таких соревнований – это развитие и популяризация конного спорта в регионе, поддержка спорта Алтайского края. Банк Уралсиб поддерживает многие культурные, социальные и благотворительные проекты сибирского региона, развивает сотрудничество с организаторами таких проектов», — отметил руководитель Алтайской территориальной дирекции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Алексей Воропаев.

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Фото предоставлено рекламодателем
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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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