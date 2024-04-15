Банк Уралсиб в Кемерове провел интеллектуальную игру для студентов

10 апреля 2024 года Банк Уралсиб в Кемерове провел интеллектуально-развлекательную игру «Космические деньги» для студентов семи вузов Кузбасса, более семидесяти человек стали участниками квиза.

Идея проведения игры родилась во время Фестиваля по профилактике кибермошенничества и Космической недели в Кузбассе, прошедшей в рамках III Международного фестиваля Юрия Гагарина. Игра была посвящена вопросам финансовой грамотности и космонавтики, чтобы успешно пройти все испытания, команды должны были продемонстрировать широкий спектр знаний в этих областях. По окончании состязаний представители банка вручили грамоты всем командам-участницам, а победителям — ценные подарки от Уралсиба.

Мероприятие получило позитивный отклик у всех участников квиза.

«Банк Уралсиб планирует и дальше проводить такие соревнования совместно с нашими клиентами и партнерами в Кемеровской и Томской области. Повышение финансовой грамотности среди молодежи и студентов – важная задача, которую мы будем решать вместе с вузами регионов», — отметила Директор по управлению розничными продажами в сети макрорегиона Урало-Сибирский Банка Уралсиб Людмила Полежаева.

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