Банк Уралсиб в Новосибирске победил в конкурсе «Финансист года-2023»

21 мая 2024 года в Большом зале Правительства Новосибирской области состоялась церемония награждения победителей конкурса «Финансист года-2023», Банк Уралсиб в Новосибирске победил в номинации «Финансовые услуги для предприятий малого и среднего бизнеса».

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы и возможности для ведения бизнеса, индивидуальные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание.

В прошлом году Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в большом количестве мероприятий, посвященных деловой и социальной тематике, активно взаимодействовал с различными фондами, ассоциациями, министерствами и ведомствами региона.