Банк Уралсиб вошел в итоговый рейтинг наиболее выгодных долгосрочных вкладов 2023 года

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в итоговый рейтинг наиболее выгодных долгосрочных вкладов за 2023 год, подготовленный порталом «Выберу.ру». При составлении рейтинга эксперты проанализировали предложения крупнейших российских банков по размеру активов на 01.12.2023 года.

В ходе исследования аналитики портала учитывали такие параметры как текущая процентная ставка, минимальная сумма и срок вклада, условия пополнения и расходования средств вклада, а также возможность капитализации процентов и порядок досрочного расторжения договора или его пролонгации. В итоговом рейтинге также учитывались накопленные банками позиции в рейтингах «Выберу.ру» за весь 2023 год и популярность их продуктов у пользователей данного финансового маркетплейса.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».