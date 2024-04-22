Банк Уралсиб вошел в Топ-10 ипотечных банков за 2023 год – Эксперт РА

Банк Уралсиб занял 8 место в рэнкингах российских банков по объему ипотечного кредитования и величине ипотечного портфеля по итогам 2023 года, согласно данным аналитического исследования Эксперт РА.

За 2023 год объемы ипотечного кредитования Банка Уралсиб выросли в 2 раза по сравнению с предыдущим годом – до 41,4 млрд рублей. Ипотечный портфель банка на 01.01.2024 года увеличился в 1,2 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 131,4 млрд рублей. Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам – «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».