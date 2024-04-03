билайн обеспечил непрерывный 4G в метро Новосибирска

Мобильный оператор билайн расширил покрытие сети 4G в новосибирском метрополитене. Скоростной интернет 4G стал доступен для клиентов компании не только на станциях подземки, но и в перегонах на всем продолжении пути красной и зелёной веток.
билайн обеспечил максимально комфортное и незаметное переключение смартфонов от уличных вышек связи к подземным. 4G билайн встречает клиентов, начиная с самого входа в метрополитен и остаётся на протяжении всей поездки, позволяя с комфортом говорить с близкими по видеосвязи, проверять рабочую почту, досматривать последнюю серию сериала, слушать любимую музыку и новые подкасты, играть в онлайн-игры.
«Метро — это жизненно важная дорожная артерия Новосибирска, связывающая 2 берега и помогающая существенно сэкономить время в пути. Ежедневно метро перевозит, в среднем, около 230 000 пассажиров. И какой бы ни была продолжительность поездки, важно, что теперь наши клиенты имеют возможность воспользоваться надёжной связью и оценить непрерывность покрытия, продолжив вести свои дела в интернете даже во время движения под землёй, » — комментирует директор Новосибирского отделения билайн Сергей Бубен.
Новосибирский метрополитен является самым восточным метрополитеном в России — первый и единственный за Уралом. В системе метро действуют две линии с тринадцатью станциями. Протяжённость обеих линий — 15,9 км. Новосибирский метрополитен является третьим по загруженности в России, перевозя в среднем более 80 млн пассажиров в год. В последние годы пассажиропоток продолжает расти.
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Автор фото: Егор Саженин
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