Более 300 агентов собралось в планетарии: застройщик презентовал новый дом бизнес-класса в Академгородке

29 февраля на небосводе рынка недвижимости Новосибирска зажглась новая звезда — в планетарии состоялась яркая презентация грандиозного проекта бизнес-класса от компании «Группа Мета». Профессиональное сообщество пришло в восторг! Собственный кинотеатр,спортивный зал, коворкинг, детские игровые комнаты для разных возрастов и развитая линия стрит-ритейла. Жилой комплекс «Пульсар» — это настоящее открытие в области комфорта, где будет создано сверхновое пространство для жизни, отдыха, спорта и интересного досуга. Сейчас, на старте продаж, у вас есть шанс приобрести квартиру бизнес-класса в Академгородке от 7 млн рублей!

Обновление архитектурного облика Академгородка

Авторская архитектура «Пульсара» украсит перспективу проспекта Лаврентьева и станет ярким визуальным акцентом всего научного городка. Абсолютно каждый обратит внимание на две монументальные башни с эффектной ночной подсветкой, увеличенной площадью остекления и полукруглыми балконами в латунном цвете.

Первый в Академгородке сервисный кластер для жителей

Проект уникален как внутри, так и снаружи. В доме будет реализован первый в Академгородке сервисный кластер для жителей — это уникальная офлайн-площадка с исключительным наполнением и сервисом. Здесь предусмотрены: собственный кинозал с лекторием и мягкими зонами релакса, спортивный зал с местом для йога-практик и премиальный соседский центр с современным кухонным оборудованием, где можно готовить ужины или проводить мастер-классы.

Коворкинг откроет дополнительные возможности для вашей работы. Пространство оснащено высокоростным Wi-Fi, готовыми рабочими местами, оборудованием для печати документов, а также переговорными для проведения деловых встреч и собраний.

Для досуга подрастающего поколения разработан эксклюзивный проект с местами для сенсорного и коммуникативного развития. Здесь появятся зоны для видеоигр, творчества, настольного футбола, изучения языков, точных дисциплин и много другого.

Подземный паркинг, локеры и зарядные станции

С точки зрения сервиса дом «Пульсар» продуман до мелочей. Жители не только смогут пользоваться двухуровневым подземным паркингом, но и автоматическими зарядным станциями, а также локерами — автокладовыми.

От студий до хайфлетов на клубном 24-м этаже

В «Пульсаре» вы гарантированно подберете подходящую вам квартиру. Проанализировав рынок жилой недвижимости Академгородка, застройщик предложил планировочные решения, соответствующие актуальным потребностям местных жителей. Просторные квартиры с увеличенными окнами, угловым остеклением и французскими балконами дополнены мастер-зонами, которые позволяют создать удобное пространство с постирочной, гардеробной, еще одной ванной комнатой, рабочим кабинетом или игровой.

Для самых взыскательных клиентов на верхних этажах предусмотрен уникальный формат жилья — хайфлеты до 123 кв. м с потолками 3,3 метра и панорамными витражами, откуда открываются потрясающие виды на весь Академгородок, море и лес.

Узнайте больше подробностей о новом жилом комплексе в отделе продаж

7 (383) 315-61-26.

Жилой комплекс «Пульсар»:

отдел продаж: +7 (383) 315-61-26

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