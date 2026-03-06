«Брусника» становится стилеобразующим застройщиком Новосибирска

Точнее, должны были его сформировать еще 70-40 лет назад. Но тогда ресурсов не хватало — и технических, и творческих. Да и административных тоже.

Но недаром говорят, что «лучше позже хорошо, чем раньше как попало». Новосибирские «ноль-пространства» ждали, ждали и дождались.

Причем дождались, кажется, лучшего из вариантов — когда всеми ими занялся застройщик с авторским почерком и с консолидированной эстетикой. То есть той, что формирует стиль, локальную самобытность ансамблей.

«Брусника» обладает именно таким единством марочного «я» — когда подходы к градостроительной композиции, к архитектуре конкретного дома, к социальной интеграции жилья и к его месту на рынке — единый концепт, единая «мыслеформа».

Центростремительные тренды

Начав работу в Новосибирске с сугубо периферийных территорий, известных даже не всем горожанам, «Брусника» в итоге сформировала собственную технологическую карту по «прокачке» Новосибирска в его существующих границах. Формулируется она примерно так:

Берем в работу территорию с репутацией «непонятно что, ужас безнадежный, сто лет руки не доходят». Осмысляем ее потенциальную роль в контексте современного города. Готовим под эту роль градостроительную концепцию, сразу прорабатывая и социально-инфраструктурные связки. Воплощаем в материале и на месте. Получаем новый район с имиджем и функционалом центрального — дополняем Большой Центр еще одним сегментом. Про пункт №1 горожане уже и не помнят: «А разве оно не всегда так было?»

Отработав такую технологическую карту на периферийных локациях Центрального округа и в районах средней удаленности, «Брусника» взялась за территории, которые фактически составляют базовый образ Новосибирска — формируют его скайлайн, находятся на точках въезда в центр или становятся расширяющим компонентом центра.

Проект третьего типа — застройка озера Верховое, жилмассив «Город-на-Озере» (старт процесса — главное событие 2025-го девелоперского года).

Пример работы «апдейт скайлайна» — финальные здания квартала на Декабристов/Зыряновской. В том числе очень примечательная высотка — здание, так сказать, с повышенной цитатностью. Ибо его архитектура — отсылка к стилю французского архитектора Огюста Перре, который состоял в эпистолярной дружбе с нашим Крячковым.

Согласитесь, очень небанальная работа с местным культурным кодом.

Наконец, работа на уровне задачи «Главные пейзажи города» — это очередные этапы застройки микрорайона Европейский Берег.

Дважды фасадный

Европейский Берег — район со счастливо-парадоксальной историей. Взятый в работу первым застройщиком, несчастливым и неумелым, он даже при хорошем финале фактически имел бы скучные перспективы рядового «спальника» на периферии. Перезапуск и переосмысление от «Брусники» изменили и образ, и судьбу его очень быстро.

Теперь он — эффектный портал центрального Новосибирска для всего входящего трафика с Юга: из Академгородка, из Кольцова, из Первомайского района и Бердско-Искитимского кластера.

Микрорайон Европейский Берег обладает высокой архитектурной репрезентативностью — качеством, которое на профессиональном сленге зовут «фасадностью».

С реки это его качество раскрылось еще на ранних очередях застройки, а сейчас Европейский Берег получает масштабную развертку вдоль улицы Большевистской. Выходит на ее красную линию, формирует собой ее новое архитектурное эго.

Можно сказать, эстетически реабилитирует и перезапускает эту не особо красивую улицу.

Будем честны с самими собой: из всех важнейших общегородских магистралей Большевистская — в числе самых аморфных и неуютных. Отдельные симпатичные дома 1930-50-х на ней теряются в сером хаосе утилитарного советского «индастриала».

Выход микрорайона Европейский Берег на красную линию улицы фактически закрывает эту страницу. И знаменует совершенно новый градостроительный сюжет.

Существенная часть фронтальной застройки вдоль Большевистской уже сформирована: масштабные разновысотные здания находятся на стадии отделки, заселяются, обживаются малым бизнесом. Сейчас в работе — дом №46, продолжающий собой этот ансамбль.

Впрочем, дом — это условное обозначение. Ибо объект под номером 46 — это фактически целый комплекс в виде каре. Прелесть этой традиционной для градостроительства фигуры оценили практически все жильцы «брусничных» домов: компания «Брусника» использует идею замкнутого контура во многих своих проектах, никогда не повторяясь при этом.

Дом №46 обладает яркой архитектурной тектоникой. Во-первых, у него несколько типов летних помещений: террасы, лоджии, балконы, собственные террасы-патио для особых квартир первого этажа.

Такое разнообразие дает интересную игру объемов — дом не выглядит просто пластиной с окнами.

Во-вторых, за пластическую выразительность отвечают префаб-панели из архитектурного бетона. Насколько эффектно этот прием работает на образ здания, можно наглядно увидеть по тому самому дому с Перре-пасхалкой на Зыряновской/Декабристов.

54180369300_ae25becb1a_k 54179932446_99cace44b3_k 54997761982_669fd89e08_k 54998652826_5cfd9961b9_k 54998818318_3d37f74168_k 54998820353_b429237e25_k

Деликатная эксклюзивность, стильная стандартность

Квартиры дома №46 будут иметь широкую планировочную вариативность Первый и верхний этажи — архетип «вилла в многоэтажке»: панорамные окна, собственные террасы и патио, просторные жилые и практичные хозяйственные помещения, дубль-вход (для квартир на первом этаже), дизайнерское озеленение.

Уникальных квартир в доме — 47. Всех в сумме — 259. Промежуточные этажи — жилье с разнообразной квартирографией, сочетающей просторность и рационализм.

К слову, однокомнатные квартиры тут будут без «капсульного эффекта» — достаточно просторные и располагающие к компоновочному разнообразию обстановки (как известно, студии в своих самых одиозных воплощениях такой свободы практически не дают — сама структура студии делает расстановку мебели предопределенной).

Внутри каре корпусов 46-го дома запланирован собственный мини-парк. Дендрологи и ландшафтные дизайнеры уже формируют коллекцию пород, которые будут этот парк собой украшать.

Стиль его — «эко-скандика». То есть естественный, непринужденный стиль, но являющийся «тотальной эстетикой». Потому что идеология эко-скандики предполагает продуманность всего и вся. Буквально! Каждого подлокотника у скамейки, каждой сланцевой плитки на дорожке. В эко-скандике не только цветы, но травы-дикоросы обладают форм-фактором. А среди аксессуаров есть необычные для России. Например, инсект-хаусы — домики для полезных насекомых. В общем, сад или парк в этой эстетике никогда не надоест. Потому что он каждый день новый. Он в некотором смысле тоже личность.

Наконец, у дома №46 будет композиционная связка с уже существующими рекреационными зонами: он вписан с структуру района так, чтобы сразу быть включенным в систему променадов и зеленых векторов, иметь визуально-пространственную связку с набережной, с существующей бульварной осью района вдоль улицы Заровного. То есть в строй этот дом вступит, даря ощущение «как будто всегда тут был».

К слову, набережная, которая подразумевалась архитектором проекта Иваном Ивлевым как композиционная референция 46-го дома, — это ведь тоже фактически фасад. Только вдоль особого «проспекта» — Оби.

Город реку в этой роли долго не видел. Зато сейчас тема в стадии очень деятельного обсуждения: за комплексы вдоль реки взялись сразу несколько крупных застройщиков. И процесс этот был в значительной степени инициирован именно компанией «Брусника».

Но у «Брусники» этот факт творческой биографии — не повод для тщеславия. Она достаточно увлечена творческими аспектами градостроительства, чтобы тратить коллективные душевные силы на пафос.

Познакомиться с проектами «Брусники» можно на сайте.