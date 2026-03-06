Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Недвижимость

«Брусника» становится стилеобразующим застройщиком Новосибирска

Дата:

Компания взялась за освоение территорий и пространств, которые формируют градостроительное «я» Новосибирска

Точнее, должны были его сформировать еще 70-40 лет назад. Но тогда ресурсов не хватало — и технических, и творческих. Да и административных тоже.

Но недаром говорят, что «лучше позже хорошо, чем раньше как попало». Новосибирские «ноль-пространства» ждали, ждали и дождались.

Причем дождались, кажется, лучшего из вариантов — когда всеми ими занялся застройщик с авторским почерком и с консолидированной эстетикой. То есть той, что формирует стиль, локальную самобытность ансамблей.

«Брусника» обладает именно таким единством марочного «я» — когда подходы к градостроительной композиции, к архитектуре конкретного дома, к социальной интеграции жилья и к его месту на рынке — единый концепт, единая «мыслеформа».

Центростремительные тренды

Начав работу в Новосибирске с сугубо периферийных территорий, известных даже не всем горожанам, «Брусника» в итоге сформировала собственную технологическую карту по «прокачке» Новосибирска в его существующих границах. Формулируется она примерно так:

  1. Берем в работу территорию с репутацией «непонятно что, ужас безнадежный, сто лет руки не доходят».
  2. Осмысляем ее потенциальную роль в контексте современного города.
  3. Готовим под эту роль градостроительную концепцию, сразу прорабатывая и социально-инфраструктурные связки.
  4. Воплощаем в материале и на месте.
  5. Получаем новый район с имиджем и функционалом центрального — дополняем Большой Центр еще одним сегментом.
  6. Про пункт №1 горожане уже и не помнят: «А разве оно не всегда так было?»

Отработав такую технологическую карту на периферийных локациях Центрального округа и в районах средней удаленности, «Брусника» взялась за территории, которые фактически составляют базовый образ Новосибирска — формируют его скайлайн, находятся на точках въезда в центр или становятся расширяющим компонентом центра.

Проект третьего типа — застройка озера Верховое, жилмассив «Город-на-Озере» (старт процесса — главное событие 2025-го девелоперского года).

Пример работы «апдейт скайлайна» — финальные здания квартала на Декабристов/Зыряновской. В том числе очень примечательная высотка — здание, так сказать, с повышенной цитатностью. Ибо его архитектура — отсылка к стилю французского архитектора Огюста Перре, который состоял в эпистолярной дружбе с нашим Крячковым.

Согласитесь, очень небанальная работа с местным культурным кодом.

Наконец, работа на уровне задачи «Главные пейзажи города» — это очередные этапы застройки микрорайона Европейский Берег.

Дважды фасадный

Европейский Берег — район со счастливо-парадоксальной историей. Взятый в работу первым застройщиком, несчастливым и неумелым, он даже при хорошем финале фактически имел бы скучные перспективы рядового «спальника» на периферии. Перезапуск и переосмысление от «Брусники» изменили и образ, и судьбу его очень быстро.

Теперь он — эффектный портал центрального Новосибирска для всего входящего трафика с Юга: из Академгородка, из Кольцова, из Первомайского района и Бердско-Искитимского кластера.

Микрорайон Европейский Берег обладает высокой архитектурной репрезентативностью — качеством, которое на профессиональном сленге зовут «фасадностью».

С реки это его качество раскрылось еще на ранних очередях застройки, а сейчас Европейский Берег получает масштабную развертку вдоль улицы Большевистской. Выходит на ее красную линию, формирует собой ее новое архитектурное эго.

Можно сказать, эстетически реабилитирует и перезапускает эту не особо красивую улицу.

Будем честны с самими собой: из всех важнейших общегородских магистралей Большевистская — в числе самых аморфных и неуютных. Отдельные симпатичные дома 1930-50-х на ней теряются в сером хаосе утилитарного советского «индастриала».

Выход микрорайона Европейский Берег на красную линию улицы фактически закрывает эту страницу. И знаменует совершенно новый градостроительный сюжет.

Существенная часть фронтальной застройки вдоль Большевистской уже сформирована: масштабные разновысотные здания находятся на стадии отделки, заселяются, обживаются малым бизнесом. Сейчас в работе — дом №46, продолжающий собой этот ансамбль.

Впрочем, дом — это условное обозначение. Ибо объект под номером 46 — это фактически целый комплекс в виде каре. Прелесть этой традиционной для градостроительства фигуры оценили практически все жильцы «брусничных» домов: компания «Брусника» использует идею замкнутого контура во многих своих проектах, никогда не повторяясь при этом.

Дом №46 обладает яркой архитектурной тектоникой. Во-первых, у него несколько типов летних помещений: террасы, лоджии, балконы, собственные террасы-патио для особых квартир первого этажа.

Такое разнообразие дает интересную игру объемов — дом не выглядит просто пластиной с окнами.

Во-вторых, за пластическую выразительность отвечают префаб-панели из архитектурного бетона. Насколько эффектно этот прием работает на образ здания, можно наглядно увидеть по тому самому дому с Перре-пасхалкой на Зыряновской/Декабристов.

54180369300_ae25becb1a_k
previous arrow
next arrow

 

Деликатная эксклюзивность, стильная стандартность

Квартиры дома №46 будут иметь широкую планировочную вариативность Первый и верхний этажи — архетип «вилла в многоэтажке»: панорамные окна, собственные террасы и патио, просторные жилые и практичные хозяйственные помещения, дубль-вход (для квартир на первом этаже), дизайнерское озеленение.

Уникальных квартир в доме — 47. Всех в сумме — 259. Промежуточные этажи — жилье с разнообразной квартирографией, сочетающей просторность и рационализм.

К слову, однокомнатные квартиры тут будут без «капсульного эффекта» — достаточно просторные и располагающие к компоновочному разнообразию обстановки (как известно, студии в своих самых одиозных воплощениях такой свободы практически не дают — сама структура студии делает расстановку мебели предопределенной).

Внутри каре корпусов 46-го дома запланирован собственный мини-парк. Дендрологи и ландшафтные дизайнеры уже формируют коллекцию пород, которые будут этот парк собой украшать.

Стиль его — «эко-скандика». То есть естественный, непринужденный стиль, но являющийся «тотальной эстетикой». Потому что идеология эко-скандики предполагает продуманность всего и вся. Буквально! Каждого подлокотника у скамейки, каждой сланцевой плитки на дорожке. В эко-скандике не только цветы, но травы-дикоросы обладают форм-фактором. А среди аксессуаров есть необычные для России. Например, инсект-хаусы — домики для полезных насекомых. В общем, сад или парк в этой эстетике никогда не надоест. Потому что он каждый день новый. Он в некотором смысле тоже личность.

Наконец, у дома №46 будет композиционная связка с уже существующими рекреационными зонами: он вписан с структуру района так, чтобы сразу быть включенным в систему променадов и зеленых векторов, иметь визуально-пространственную связку с набережной, с существующей бульварной осью района вдоль улицы Заровного. То есть в строй этот дом вступит, даря ощущение «как будто всегда тут был».

К слову, набережная, которая подразумевалась архитектором проекта Иваном Ивлевым как композиционная референция 46-го дома, — это ведь тоже фактически фасад. Только вдоль особого «проспекта» — Оби.

Город реку в этой роли долго не видел. Зато сейчас тема в стадии очень деятельного обсуждения: за комплексы вдоль реки взялись сразу несколько крупных застройщиков. И процесс этот был в значительной степени инициирован именно компанией «Брусника».

Но у «Брусники» этот факт творческой биографии — не повод для тщеславия. Она достаточно увлечена творческими аспектами градостроительства, чтобы тратить коллективные душевные силы на пафос.

Познакомиться с проектами «Брусники» можно на сайте.

Erid: F7NfYUJCUneTVShz8py5

Реклама. Рекламодатель: ООО «Брусника»

Фото предоставлены ООО» Брусника»

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы : Новосибирcк

Теги : новостройки Новосибирска Брусника

5 025
0
0
Предыдущая статья
Двух новосибирцев освободили из плена ВСУ накануне 8 Марта
Следующая статья
Меньше ответственности: воспитатели из детсадов Новосибирска уходят в соцзащиту

«Коллеги, морально разминайтесь»: российский бизнес готовят к жизни без Telegram

Автор: Юлия Данилова

Накануне 8 марта предприниматели получили очередной неприятный и даже шокирующий сюрприз. Сразу несколько федеральных СМИ, со ссылкой на ФАС, сообщили, что ведомство считает рекламу в Telegram нарушающей закон «О рекламе». Напомним, поправки в закон о рекламе на запрещенных ресурсах вступили в силу с 1 сентября 2025 года. Речь идет об информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. В списке таких ресурсов регулятор назвал соцсети Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta — организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а также мессенджеры WhatsApp* (принадлежат Meta — организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Telegram и медиахостинг YouTube.

В Telegram-канале «Телеграм Лоскутова» появились сканы с решением ФАС о возбуждении дела по факту распространения рекламы фитнес-услуг на канале «Лоскутова Мария». Речь идет о двух материалах, размещенных в январе и феврале. Рассмотрение дела намечено на конец марта, сообщил автор канала.

Читать полностью

Бесплодие выявили у трех тысяч жительниц Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году репродуктивную диспансеризацию в Новосибирской области прошли около 155 тысяч женщин и 158 тысяч мужчин. По сравнению с 2024 годом, их число резко увеличилось (45 тысяч женщин и 30 тысяч мужчин). Об этом рассказала главный репродуктолог Новосибирской области Анна Вятчинина.

— Когда пациенты приходят с бесплодием, связанным с женскими проблемами или ассоциированным с мужским фактором, достаточно сложно оказать эффективную помощь. А диспансеризация позволяет врачам акцентировать внимание на существующих проблемах пациентов и, соответственно, помочь решить эти проблемы, — говорит Анна Вятчинина.

Читать полностью

Скидка не поможет: сибирским аграриям снизили тариф на вывоз зерна на экспорт

Автор: Юлия Данилова

Правление РЖД приняло решение о предоставлении скидок на перевозки зерна из Сибири. В порты Дальнего Востока и Северо-Запада перевозки будут осуществляться со скидкой 20%, в порты Азово-Черноморского бассейна — 11,5%, говорится в сообщении РЖД. В компании уточнили, что скидки касаются перевозок из Сибирского федерального округа зерновых и зернобобовых культур в вагонах-зерновозах.

— Тарифное решение направлено на привлечение дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт и будет действовать с 5 марта до конца 2026 года, — отметили в РЖД.

Читать полностью

В Новосибирске восстановили неоновую вывеску «Весна», на очереди «Бакалея»

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске на стене пятиэтажки на углу улиц Советской и Гоголя смонтировали отреставрированную основу известной неоновой вывески «Весна». Сами неоновые трубки прикрепят к основанию конструкции в апреле, когда установится теплая погода.

Вывеска, которая долгие годы украшала фасад дома № 48 на улице Советской, была демонтирована в ноябре 2024 года из-за ветхости конструкции. Ее восстановлением занимались энтузиасты.

Читать полностью

Найти свой вариант: почему новосибирцы выбирают квартиры от ГК «Расцветай»

В современной семье на разном этапе требования к жилью кардинально меняются. Молодая пара может начать с компактной однокомнатной квартиры, затем переехать в двухкомнатную, а потом выбрать просторную «трешку» для комфортной жизни с детьми.

Многие новосибирцы делают свой выбор в пользу ГК «Расцветай» из-за широкой ассортиментной линейки квартир и портфеля проектов.

Читать полностью

В туалет и обратно: новосибирские работодатели перестали верить в кадровый голод

Автор: Оксана Мочалова

Российский рынок труда вступил в фазу парадоксов. Массовые сокращения «белых воротничков» соседствуют с острым дефицитом врачей и инженеров. Искусственный интеллект меняет структуру компаний до неузнаваемости, а новое поколение специалистов оказалось настолько не готово к реальности, что увольняется после первого строгого замечания. А иногда просто уходит в туалет и не возвращается.

Острее всего эти противоречия чувствуются в регионах. В Новосибирске представители Минтруда, HR-директора банков, IT-фирм, логистических и юридических компаний попытались договориться о новых правилах игры. Главный вопрос: чему учить студентов, если рынок меняется быстрее, чем пишутся учебники?

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть

«Коллеги, морально разминайтесь»: российский бизнес готовят к жизни без Telegram

Медицина Общество

Бесплодие выявили у трех тысяч жительниц Новосибирска

Бизнес

Скидка не поможет: сибирским аграриям снизили тариф на вывоз зерна на экспорт

Бизнес Город Общество

В Новосибирске восстановили неоновую вывеску «Весна», на очереди «Бакалея»

Финансы

Активы инвестиционного подразделения ПСБ превысили 1,5 трлн рублей

Общество

Плюсовые температуры: потепление придет в Новосибирск на выходных

Недвижимость

Найти свой вариант: почему новосибирцы выбирают квартиры от ГК «Расцветай»

Общество

Меньше ответственности: воспитатели из детсадов Новосибирска уходят в соцзащиту

Бизнес Недвижимость

«Брусника» становится стилеобразующим застройщиком Новосибирска

Общество

Двух новосибирцев освободили из плена ВСУ накануне 8 Марта

Авто

Трасса под Новосибирском закрыта из-за бурана

Бизнес Общество

В туалет и обратно: новосибирские работодатели перестали верить в кадровый голод

Финансы

Более трех миллиардов рублей выделят на возведение цветочных комплексов в Сибири

Общество Спорт

Новосибирский сноубордист представит Россию на Паралимпиаде 2026 года

Общество

В Госдуме предложили ввести минимальный размер почасовой оплаты труда

Телекоммуникации

Мобильная связь в самом научном районе Новосибирска стала лучше

Власть

В 2026 году новосибирский зоопарк введет в строй новые павильоны

Бизнес Общество Финансы

Деньги не дадут: новосибирцам перекроют возможность получения наличных в банках

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности