Новосибирский сноубордист представит Россию на Паралимпиаде 2026 года

Новосибирец Дмитрий Фадеев представит Россию на Паралимпийских играх в Италии. Пять лет назад он потерял ногу, но уже через год вернулся в спорт с протезом. Дмитрию 37 лет. Он предприниматель, многодетный отец и мастер спорта по парасноуборду, занимающийся спортом более 20 лет.

До травмы Дмитрий пять лет тренировался в коммерческой школе, где изучал технику, акробатику и дисциплину, участвовал в соревнованиях и занимал первые места.

В 2018 году в Шерегеше он получил тяжёлую травму, повредив артерию после столкновения с деревом и потеряв ногу.

Спустя год, после видеозаписей с женой, его пригласил старший тренер сборной на соревнования. Несмотря на травму, Дмитрий занял второе место на чемпионате России и вошёл в сборную. Так он начал карьеру в парасноуборде, участвуя в сноуборд-кроссе и банкетном слаломе.

В 2021 году сибиряк попал в сборную и начал готовиться к Паралимпиаде в Пекине. Затем последовала четырёхлетняя пауза без соревнований.

— Главная сложность сегодня — отсутствие международного наката. Для прогресса нужны разные трассы, разные профили и конкуренция. Это формирует уровень. А участие в паралимпийских играх — редкая возможность, — отметил он изданию Горсайт.

Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Милане. Дмитрий готовился к участию в них в ускоренном режиме из-за неопределенности с допуском. Он занял первое место на чемпионате России после отбора в Китае. Теперь его задача — быстро адаптироваться к трассе и показать максимум. Дмитрий уверен в своем опыте. Ранее он участвовал в Кубках мира в Финляндии и чемпионате мира в Норвегии.

