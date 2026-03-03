Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика

Банк Уралсиб расширил возможности онлайн-банка для бизнеса

Дата:

Банк Уралсиб расширил возможности онлайн-банка для бизнес-клиентов «Уралсиб Бизнес Онлайн», дополнив его функционал рядом полезных опций и возможностей

банк УралсибВыписка по бизнес-картам.

Теперь для карточных счетов и бизнес-карт можно подключить регулярную выписку – банк будет отправлять ее на электронную почту по расписанию, которое выберет клиент. При этом доступно подключение нескольких выписок – с разными счетами, форматами, периодичностью и получателями.  Подключить выписку или изменить ее настройки можно в разделе онлайн-банка «Выписка» → вкладка «По бизнес-картам» → «Регулярная выписка».

Автоматическое подключение мультиклиентов.

Раньше, если человек работал в нескольких организациях, его нужно было подключать к интернет-банку вручную, через заявку. С 1 марта мультиклиенты будут подключаться автоматически. Плюс – небольшая, но очень полезная опция – теперь мультиклиенты могут находить свою организацию не только по названию, но и по ИНН. Это удобно, когда клиенты являются сотрудниками компаний с похожими названиями.

Удобные новации «Уралсиб Бизнес Онлайн»:

  • дополнительная точка входа для изменения назначения платежа для операций самоинкассации по бизнес-картам – отдельная вкладка «Самоинкассация» в истории операций на главной странице;
  • в таблице договоров по Торговому эквайрингу добавлена колонка-индикатор, которая показывает, подключена ли опция «Возмещение день в день», частоту и время рейсов;
  • заявки на предодобренные и экспресс-кредиты теперь на главной странице – прямо здесь просмотр детальной информации по заявке, отслеживание статуса, подписание и скачивание документов;
  • в раздел «Помощь» добавили инструкцию для АУСН (автоматизированной упрощенной системы налогообложения) – подробное описание сервиса и всех его возможностей;
  • обновили разделы «Письма» и «Настройки» в мобильном приложении.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса. Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Erid: F7NfYUJCUneTUxqerVEQ

Реклама.  Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
Актуальный разговор

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : банки Банк Уралсиб

889
0
0
Предыдущая статья
«Меньше реагентов и сильнее морозы»: в Новосибирске оценили состояние автомобилей после зимы
Следующая статья
Новосибирские туристы начали возвращаться с курортов ОАЭ

Более 32 тысяч семей в Сибири улучшили свои жилищные условия с ипотекой на льготных условиях

Более 32 тысячи семей сибиряков оформили в Сбере ипотечную программу с господдержкой для улучшения своих жилищных условий в 2025 году. За год число таких семей и объём выданных средств выросли в 2,3 раза.

На долю семейной ипотеки в Сибири приходится почти 75% от общего объёма выданных ипотечных кредитов. Чаще других льготную ипотеку оформляют семьи в Новосибирской области, Красноярском и Алтайском краях, на долю которых приходится 48% выданных кредитов с господдержкой. При этом по темпам роста лидирует Республика Тыва с ростом выдач в 3,9 раза и Омская область, где объём выдач вырос втрое.

Читать полностью

Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга выгодных автокредитов на новые автомобили

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 февральского рейтинга наиболее выгодных автокредитов на покупку нового автомобиля, по версии портала Банкирос.ру. Эксперты проанализировали автокредитные продукты, размещенные на Банкирос.ру – сроком на 5 лет при первоначальном взносе 1,5 млн рублей и общей сумме покупки авто в 4 млн рублей.

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали несколько ключевых параметров, среди которых уровень минимальной и максимальной ставки по кредиту, срок и сумма кредитования, первоначальный взнос, а также условия предоставления автокредита, включая требования к возрасту заемщика и наличию регистрации в регионе оформления. Кроме того, эксперты обращали внимание на срок рассмотрения заявки, перечень регионов предоставления кредита, размер штрафа за просрочку и другие критерии.

Читать полностью

Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 рейтинга лучших зарплатных карт

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 (6-е место) февральского рейтинга лучших дебетовых карт для начисления зарплаты, по версии портала Банкирос.ру. Основным фактором, на который обращали внимание эксперты при составлении рейтинга – максимальная доступность продукта для жителей страны и бонусы, которые может принести карта.

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры, как стоимость смс-оповещений, возможность и условия начисления кешбэка и процентов на остаток по счету, процесс оформления и получения карты, включая время ее изготовления, наличие платных подписок, а также другие критерии.

Читать полностью

Банк Уралсиб получил награду премии YoFin за экспресс-гарантии для бизнеса

12 февраля в Москве прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии «Банки года», организованная финансовым маркетплейсом YoFin при поддержке ТПП РФ и журнала RBG. Ее лауреатами стали российские банки, которые вносят значимый вклад в развитие малого и среднего бизнеса и помогают предпринимателям эффективно работать и масштабироваться в меняющейся экономике.

Главной целью премии стало выявление и признание наиболее значимых достижений в цифровизации финансового сектора. Как отмечают организаторы премии, победители определялись не по формальным критериям, а по реальной эффективности цифровых продуктов для бизнеса.

Читать полностью

Сбер снижает ставку по программе рефинансирования кредитов

Сбер устанавливает ставку по рефинансированию кредитов на уровне 18,9% в ответ на снижение ключевой ставки Банка России. При этом банк сохраняет максимальную ставку по вкладам. Для клиентов она останется на уровне 15% годовых.

Рефинансирование доступно на официальном сайте Сбера, а также в мобильном приложении. Для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо в разделе «Кредиты» рассчитать, либо обновить свой кредитный потенциал, а затем подать заявку на рефинансирование во вкладке «Снизить платежи». Сервис позволяет объединить несколько действующих кредитов один платеж, снизить по ним ставку, а также, при желании, получить дополнительные деньги на карту.

Читать полностью

Банк Уралсиб принял участие в собрании поискового отряда «Память Отечества»

СПО «Память Отечества» ежегодно участвует в работе Международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе», которая проходит в Калужской области. В 2025 году Новосибирский филиал Банка Уралсиб оказал материальную поддержку поисковому отряду «Память Отечества» в подготовке к участию в военно-исторической экспедиции, денежные средства пошли на приобретение продуктов питания и электрогенератора. В экспедиции приняли участие более 600 человек — представителей поисковых организаций, общественных движений и объединений Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Белоруссии и Молдовы.

Организационное собрание отряда в начале года – традиционное мероприятие, на котором в его состав принимают новых членов. В этом году в состав поискового формирования войдут старшеклассники нескольких общеобразовательных школ Новосибирска, которые могут принять участие в военно-исторической экспедиции этого года.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть Недвижимость

Суд запретил мэрии затягивать продажу «Подсолнуха» на Ватутина

Общество

Маленькому Али Мирзаеву с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Общество

По четвертому мосту в Новосибирске проехало более 1,2 млн автомобилей

Общество

Новосибирские туристы начали возвращаться с курортов ОАЭ

Авто Общество

«Меньше реагентов и сильнее морозы»: в Новосибирске оценили состояние автомобилей после зимы

Бизнес Общество

«Корабль подходит к портам Ирана»: новосибирский бизнес внимательно следит за развитием событий в Персидском заливе

Бизнес Недвижимость Право&Порядок

Суд взыскал 98 млн рублей с экс-депутата горсовета Новосибирска Джулая

Общество

Выезжать на лёд водоемов запретили в Новосибирской области

Общество

Весна пришла: в Новосибирске резко потеплеет, а потом похолодает

Бизнес Власть

Новосибирский общепит временно освободят от НДС

Общество

Новосибирская область вошла в число самых закредитованных регионов РФ

Власть Право&Порядок

Замглавы сельсовета оштрафовали за снежные валы в Садовом

Бизнес Рынки

В Новосибирске за год резко сократилось количество кофеен

Бизнес

Более 32 тысяч семей в Сибири улучшили свои жилищные условия с ипотекой на льготных условиях

Авто

Новосибирский автоэксперт объяснил, почему покупать машины за рубежом выгоднее

Общество Туризм

В ОАЭ могут находиться около 1000 туристов из Новосибирска

Общество

Очаги пастереллеза локализовали в Новосибирской области

Бизнес Власть

Пошлины за установку рекламных конструкций в Новосибирске предлагают повысить

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности