Общество

В Госдуме предложили ввести минимальный размер почасовой оплаты труда

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Законопроект направлен на рассмотрение в правительство

В России предложили ввести минимальный размер почасовой оплаты труда. Проект уже подготовлен и направлен в правительство. По словам главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, это нововведение обеспечит гарантированный доход при частичной занятости.

— Необходимо закрепить такое понятие, как минимальный размер почасовой оплаты в отношении категории граждан, которые работают в формате неполной занятости. И такие предложения сформированы и уже направлены в правительство, — рассказал депутат изданию ТАСС.

По его мнению, после введения минимальной рабочей оплаты часа (МРОЧ) станет проще начислять зарплату работникам, которые трудятся неполный рабочий день.

Планируется внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации. МРОЧ, как и минимальный размер оплаты труда (МРОТ), будет устанавливаться ежегодно в одно и то же время.

Эксперты Международного бюро труда (МОТ) считают, что минимальная почасовая оплата труда должна быть не менее 3 долларов США в час (в пересчете на местную валюту). Такие нормы уже давно действуют в правовых системах многих стран, независимо от их экономического уровня.

Напомним, по данным экспертов hh.ru, за первые 1,5 месяца 2026 года на вакансии с частичной занятостью в Новосибирской области приходилось 6,3% от всех предложений.

Ранее редакция сообщала о том, что пошлины за установку рекламных конструкций в Новосибирске предлагают повысить.

Источник фото: Infopro54, автор- Юлия Данилова

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

