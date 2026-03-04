Поиск здесь...
Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших программ рефинансирования кредитов

Дата:

Эксперты рассмотрели продукты российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.01.2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения

Банк УралсибБанк Уралсиб занял 1-е место в рейтинге самых выгодных программ рефинансирования кредитов, который в феврале подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.01.2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

При составлении рейтинга аналитики учли ключевые параметры продуктов: величину ставок рефинансирования кредита и их диапазон, размер ежемесячных платежей и полную стоимость кредита, срок рефинансирования и максимальную сумму. Кроме того, на место в рейтинге повлияли условия опции для снижения ставки, включая платную, возврат процентов, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, возможность онлайн-оформления и дистанционного погашения, а также ряд других критериев.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования и рефинансирования в Банке Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И РИСКИ

Erid: F7NfYUJCUneTUxqknmmR

Реклама.  Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Банк Уралсиб расширил возможности онлайн-банка для бизнеса

Выписка по бизнес-картам.

Теперь для карточных счетов и бизнес-карт можно подключить регулярную выписку – банк будет отправлять ее на электронную почту по расписанию, которое выберет клиент. При этом доступно подключение нескольких выписок – с разными счетами, форматами, периодичностью и получателями.  Подключить выписку или изменить ее настройки можно в разделе онлайн-банка «Выписка» → вкладка «По бизнес-картам» → «Регулярная выписка».

Читать полностью

Более 32 тысяч семей в Сибири улучшили свои жилищные условия с ипотекой на льготных условиях

Более 32 тысячи семей сибиряков оформили в Сбере ипотечную программу с господдержкой для улучшения своих жилищных условий в 2025 году. За год число таких семей и объём выданных средств выросли в 2,3 раза.

На долю семейной ипотеки в Сибири приходится почти 75% от общего объёма выданных ипотечных кредитов. Чаще других льготную ипотеку оформляют семьи в Новосибирской области, Красноярском и Алтайском краях, на долю которых приходится 48% выданных кредитов с господдержкой. При этом по темпам роста лидирует Республика Тыва с ростом выдач в 3,9 раза и Омская область, где объём выдач вырос втрое.

Читать полностью

Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга выгодных автокредитов на новые автомобили

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 февральского рейтинга наиболее выгодных автокредитов на покупку нового автомобиля, по версии портала Банкирос.ру. Эксперты проанализировали автокредитные продукты, размещенные на Банкирос.ру – сроком на 5 лет при первоначальном взносе 1,5 млн рублей и общей сумме покупки авто в 4 млн рублей.

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали несколько ключевых параметров, среди которых уровень минимальной и максимальной ставки по кредиту, срок и сумма кредитования, первоначальный взнос, а также условия предоставления автокредита, включая требования к возрасту заемщика и наличию регистрации в регионе оформления. Кроме того, эксперты обращали внимание на срок рассмотрения заявки, перечень регионов предоставления кредита, размер штрафа за просрочку и другие критерии.

Читать полностью

Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 рейтинга лучших зарплатных карт

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 (6-е место) февральского рейтинга лучших дебетовых карт для начисления зарплаты, по версии портала Банкирос.ру. Основным фактором, на который обращали внимание эксперты при составлении рейтинга – максимальная доступность продукта для жителей страны и бонусы, которые может принести карта.

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры, как стоимость смс-оповещений, возможность и условия начисления кешбэка и процентов на остаток по счету, процесс оформления и получения карты, включая время ее изготовления, наличие платных подписок, а также другие критерии.

Читать полностью

Банк Уралсиб получил награду премии YoFin за экспресс-гарантии для бизнеса

12 февраля в Москве прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии «Банки года», организованная финансовым маркетплейсом YoFin при поддержке ТПП РФ и журнала RBG. Ее лауреатами стали российские банки, которые вносят значимый вклад в развитие малого и среднего бизнеса и помогают предпринимателям эффективно работать и масштабироваться в меняющейся экономике.

Главной целью премии стало выявление и признание наиболее значимых достижений в цифровизации финансового сектора. Как отмечают организаторы премии, победители определялись не по формальным критериям, а по реальной эффективности цифровых продуктов для бизнеса.

Читать полностью

Сбер снижает ставку по программе рефинансирования кредитов

Сбер устанавливает ставку по рефинансированию кредитов на уровне 18,9% в ответ на снижение ключевой ставки Банка России. При этом банк сохраняет максимальную ставку по вкладам. Для клиентов она останется на уровне 15% годовых.

Рефинансирование доступно на официальном сайте Сбера, а также в мобильном приложении. Для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо в разделе «Кредиты» рассчитать, либо обновить свой кредитный потенциал, а затем подать заявку на рефинансирование во вкладке «Снизить платежи». Сервис позволяет объединить несколько действующих кредитов один платеж, снизить по ним ставку, а также, при желании, получить дополнительные деньги на карту.

Читать полностью
