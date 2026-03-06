Более трех миллиардов рублей выделят на возведение цветочных комплексов в Сибири

Банк ВТБ подписал соглашения о предоставлении кредитных средств группе компаний «Горкунов» для реализации двух масштабных проектов по возведению тепличных комплексов, расположенных в Новосибирской области и Алтайском крае. Общий объем капиталовложений в эти предприятия оценивается более чем в 3,6 миллиарда рублей. Из этой суммы 2,2 миллиарда рублей составят займы от банка, предоставленные на восьмилетний срок в рамках государственной программы Министерства сельского хозяйства РФ № 1528.

Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области, подчеркнул значимость цветочной отрасли, отметив ее не только эстетическую, но и существенную экономическую роль в развитии регионов. По его словам, подобные начинания демонстрируют, как финансовые инструменты способны стимулировать трансформации в отрасли, повышая конкурентоспособность местных производителей и создавая новые рабочие места. Банк выражает готовность финансировать инициативы, способствующие импортозамещению и увеличению разнообразия предложения на российском рынке цветов.

В Новосибирской области компания ТК «Новосибирский» приступила к строительству теплиц площадью 3,2 гектара для выращивания орхидей фаленопсис. Инвестиции в этот проект достигнут 1,7 миллиарда рублей, из которых 1,35 миллиарда рублей будет предоставлено банком в виде льготного кредита. Ожидается, что комплекс начнет функционировать в 2026 году и сможет производить до 2,7 миллиона растений ежегодно, что с учетом уже существующих мощностей позволит контролировать более 70% российского рынка орхидей.

В Алтайском крае построят тепличный комплекс площадью 4,8 гектара, специализирующийся на выращивании хризантем. Общий бюджет этого проекта составит 1,9 миллиарда рублей, включая 900 миллионов рублей, выделенных банком по льготной программе. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2026 год, а прогнозируемый объем производства составит до 8,7 миллиона цветов в год, что обеспечит более 3% доли на российском рынке хризантем.

Светлана Горкунова, руководитель цветочного направления Группы компаний «Горкунов», отметила, что тепличное цветоводство, особенно в условиях Сибири, является капиталоемким и технологически сложным процессом. Льготное финансирование позволяет реализовывать проекты с длительным сроком окупаемости, сохраняя при этом фокус на качестве, устойчивости и экономической эффективности производства. Главная цель компании – полное обеспечение внутреннего спроса на свежие цветы.

Продукция будет реализовываться через крупные федеральные торговые сети, такие как X5 Group, «Магнит», «Лента», «Лемана Про», «АШАН», «О’кей» и «Светофор». В рамках реализации данных проектов будет создано не менее 80 новых рабочих мест.