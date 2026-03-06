Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с кешбэком

В исследовании, представленном Банки.ру , рассматривались предложения российских банков на 25.02.2026 года.

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ

ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

И РИСКИ