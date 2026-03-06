Поиск здесь...
Двух новосибирцев освободили из плена ВСУ накануне 8 Марта

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Военный самолет приземлился в Москве

В ходе очередного российско-украинского обмена на родину вернулись 200 российских военнослужащих, включая двух жителей Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе.

— Разделяем радость семей наших военнослужащих и благодарим президента РФ Владимира Путина, Минобороны России, спецслужбы, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, — говорится в сообщении.

Накануне в Москву вернулся самолёт с военными. В аэропорту освобождённых из плена встречали флагами страны.

По словам Татьяны Москальковой, уполномоченного по правам человека в РФ, каждый такой обмен — это возвращение к жизни и воссоединение семей.

— Хочу ещё раз сказать родным и близким наших защитников: мы делаем всё возможное, чтобы вернуть их домой. Постоянно на связи с семьями, прорабатываем каждый список, каждое обращение. Понимаю, как тяжело ждать, и хочу заверить: работа не останавливается ни на день. И мы будем идти до тех пор, пока каждый наш человек не окажется дома, — отметила Москалькова.

Ранее редакция сообщала о том, что крупную партию беспилотников отправила Новосибирская область на СВО.

Источник фото: Татьяна Москалькова в Телеграм

В туалет и обратно: новосибирские работодатели перестали верить в кадровый голод

Автор: Оксана Мочалова

Российский рынок труда вступил в фазу парадоксов. Массовые сокращения «белых воротничков» соседствуют с острым дефицитом врачей и инженеров. Искусственный интеллект меняет структуру компаний до неузнаваемости, а новое поколение специалистов оказалось настолько не готово к реальности, что увольняется после первого строгого замечания. А иногда просто уходит в туалет и не возвращается.

Острее всего эти противоречия чувствуются в регионах. В Новосибирске представители Минтруда, HR-директора банков, IT-фирм, логистических и юридических компаний попытались договориться о новых правилах игры. Главный вопрос: чему учить студентов, если рынок меняется быстрее, чем пишутся учебники?

Читать полностью

Новосибирский сноубордист представит Россию на Паралимпиаде 2026 года

Автор: Артем Рязанов

Новосибирец Дмитрий Фадеев представит Россию на Паралимпийских играх в Италии. Пять лет назад он потерял ногу, но уже через год вернулся в спорт с протезом. Дмитрию 37 лет. Он предприниматель, многодетный отец и мастер спорта по парасноуборду, занимающийся спортом более 20 лет.

До травмы Дмитрий пять лет тренировался в коммерческой школе, где изучал технику, акробатику и дисциплину, участвовал в соревнованиях и занимал первые места.

Читать полностью

В Госдуме предложили ввести минимальный размер почасовой оплаты труда

Автор: Артем Рязанов

В России предложили ввести минимальный размер почасовой оплаты труда. Проект уже подготовлен и направлен в правительство. По словам главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, это нововведение обеспечит гарантированный доход при частичной занятости.

— Необходимо закрепить такое понятие, как минимальный размер почасовой оплаты в отношении категории граждан, которые работают в формате неполной занятости. И такие предложения сформированы и уже направлены в правительство, — рассказал депутат изданию ТАСС.

Читать полностью

Деньги не дадут: новосибирцам перекроют возможность получения наличных в банках

Автор: Юлия Данилова

Блокировку операций по выдаче налички в отделениях и кассах банков предложили ввести в России. По аналогии с ограничениями в банкоматах. С таким предложением на Уральском форуме кибербезопасности в финансах выступил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Филипп Немов, а также представители Т-Банка и «Сбера». Идею поддержали в НСПК и правоохранительных органах, а также в банках «Дом.РФ», «Зенит» и «Новиком», сообщили «Известия».

Банки объясняют эту инициативу ростом вывода средств мошенниками через кассы. Сейчас кредитные организации по закону не могут отказать клиентам в выдаче денег на руки даже при явных признаках влияния злоумышленников. Гражданский кодекс обязывает банк выдать деньги по первому требованию.

Читать полностью

В Новосибирске среди детей растет спрос на косметику из-за тренда в соцсетях

Автор: Мария Гарифуллина

В соцсетях набирает популярность новый тренд — девочки снимают ролики о косметике и о том, как они ею пользуются. Формат этих роликов называют английской аббревиатурой GRWM — Get Ready With Me («Собирайся со мной»). Все начиналось с англоязычного сегмента интернета, девушек и женщин. Теперь в это включились дети. В Новосибирске родители заметили это, не только просматривая соцсети дочерей, но и по их просьбам о покупках косметики.

Видеоролики фактически представляют собой сборы на камеру: девочка сидит перед зеркалом, наносит на лицо уходовую косметику, потом декоративную косметику и все свои действия комментирует. Девочки умело подражают взрослым как в использовании лексики, так и в использовании самой косметики.

Читать полностью

Новосибирские турагенты застряли в Дубае

Автор: Юлия Данилова

Группа новосибирских турагентов из компании «1001 тур» застряла в Дубае. Изначально группа отправлялась в круиз по маршруту «Жемчужины Персидского залива» на лайнере MSC Euribia. Сейчас судно стоит в круизном терминале Дубая — рейс отменён в целях безопасности.

— Вне зависимости от того, на какую дату перенесут наш перелёт, нас не будут выгонять с лайнера. Мы сможем здесь проживать, питаться и продолжать пользоваться услугами, — рассказала Om1 Новосибирск турагент Елена.

Читать полностью
