Двух новосибирцев освободили из плена ВСУ накануне 8 Марта

В ходе очередного российско-украинского обмена на родину вернулись 200 российских военнослужащих, включая двух жителей Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе.

— Разделяем радость семей наших военнослужащих и благодарим президента РФ Владимира Путина, Минобороны России, спецслужбы, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, — говорится в сообщении.

Накануне в Москву вернулся самолёт с военными. В аэропорту освобождённых из плена встречали флагами страны.

По словам Татьяны Москальковой, уполномоченного по правам человека в РФ, каждый такой обмен — это возвращение к жизни и воссоединение семей.

— Хочу ещё раз сказать родным и близким наших защитников: мы делаем всё возможное, чтобы вернуть их домой. Постоянно на связи с семьями, прорабатываем каждый список, каждое обращение. Понимаю, как тяжело ждать, и хочу заверить: работа не останавливается ни на день. И мы будем идти до тех пор, пока каждый наш человек не окажется дома, — отметила Москалькова.

Ранее редакция сообщала о том, что крупную партию беспилотников отправила Новосибирская область на СВО.