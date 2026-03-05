Контроль за трудоустройством самозанятых ужесточат в Новосибирске

Минтруд России предложил новый способ выявления компаний, которые маскируют обычных сотрудников под самозанятых. Ведомство разработало индикатор риска, который позволит Роструду проводить проверки, если в организации заподозрят подмену трудовых отношений. Соответствующий проект приказа вынесен на общественное обсуждение.

Согласно проекту приказа, поводом для проверки станет ситуация, при которой не менее 10 бывших сотрудников организации перешли на самозанятость и продолжили оказывать услуги. Критически важным параметром является размер их среднемесячного дохода, который должен превышать 25 тысяч рублей.

В Минтруде пояснили, что закон и так запрещает бывшим работодателям пользоваться услугами своих уволенных сотрудников, перешедших на самозанятость, в течение двух лет. Это ограничение введено, чтобы бизнес не экономил на налогах и страховых взносах за счет ущемления прав работников. Однако на практике компании часто обходят запрет, формально нанимая людей через другие фирмы. Новый индикатор риска как раз и создан для выявления таких сложных схем.

— Если работодатель заказывает услуги у своих бывших работников, ставших самозанятыми — это очевидное нарушение. Но если он делает это не напрямую, через другую компанию, которая взаимодействует с самозанятыми — в таком случае нарушения выявить сложнее. Для этого и был разработан новый индикатор риска — трудовые инспекции смогут эффективнее фиксировать подмену трудовых отношений и быстрее восстанавливать трудовые права граждан, — пояснил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

В ведомстве подчеркнули, что наличие индикатора не означает автоматического нарушения. Он служит для Роструда лишь поводом присмотреться к компании повнимательнее и прийти с проверкой, чтобы подтвердить или опровергнуть факт нарушения. Такой подход позволяет не беспокоить добросовестный бизнес лишними рейдами и сосредоточить контроль там, где действительно высока вероятность проблем.

Предложенный показатель станет уже десятым в перечне индикаторов риска для трудовых инспекторов. Ранее, например, поводом для проверки могло стать сотрудничество компании с 35 самозанятыми на протяжении трех месяцев и более, если те получают от нее не менее 75% своего дохода. Новый механизм ориентирован на более точечные и свежие случаи массового перехода сотрудников в самозанятые.

