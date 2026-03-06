Мобильная связь в самом научном районе Новосибирска стала лучше

Благодаря масштабным работам по модернизации и установке новейшего оборудования, цифровая экосистема МТС повысила качество мобильной связи в Советском районе Новосибирска. Инженеры компании вели работы в различных частях района, что привело к ощутимым улучшениям. Особо заметные изменения в качестве связи ощутят жители центральной больницы Сибирского отделения Российской академии наук, а также микрорайона В и Шлюза. Примечательно, что самый значительный рост средней скорости мобильного интернета зафиксирован в Нижней Ельцовке.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил, что мобильный доступ в интернет сегодня является базовым и неотъемлемым условием для комфортной жизни. Проведенные мероприятия в Советском районе позволят местным жителям и гостям Академгородка без каких-либо затруднений делиться впечатлениями и общаться с друзьями в социальных сетях.