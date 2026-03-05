Новосибирские турагенты застряли в Дубае

Группа новосибирских турагентов из компании «1001 тур» застряла в Дубае. Изначально группа отправлялась в круиз по маршруту «Жемчужины Персидского залива» на лайнере MSC Euribia. Сейчас судно стоит в круизном терминале Дубая — рейс отменён в целях безопасности.

— Вне зависимости от того, на какую дату перенесут наш перелёт, нас не будут выгонять с лайнера. Мы сможем здесь проживать, питаться и продолжать пользоваться услугами, — рассказала Om1 Новосибирск турагент Елена.

При этом новосибирцы умудряются отдыхать и посещать знаковые места, не смотря на обстрелы, хотя фотографировать в городе не разрешают.

3 марта группа выходила прогуляться в Дубай и побывала рядом с отелем Fairmont Hotels and Resorts. 5 марта турагенты съездили в Абу-Даби и попали в парк Ferrari World и океанариум Seaworld. По словам Елены, очередей в эти популярные у туристов локации не было.

Напомним, на момент начала военных действий в ОАЭ, по данным турагентств, оказались около 1000 новосибирцев. Часть из них вывозными рейсами начали доставлять на родину уже 3 марта.

Ранее редакция сообщала о том с какими сложностями стакиваются сибиряки, отдыхающие в ОАЭ «дикарями».