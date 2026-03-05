Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество Туризм

Новосибирские турагенты застряли в Дубае

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Вместо круиза они сидят в лайнере, который встал на прикол в терминале порта

Группа новосибирских турагентов из компании «1001 тур» застряла в Дубае. Изначально группа отправлялась в круиз по маршруту «Жемчужины Персидского залива» на лайнере MSC Euribia. Сейчас судно стоит в круизном терминале Дубая — рейс отменён в целях безопасности.

— Вне зависимости от того, на какую дату перенесут наш перелёт, нас не будут выгонять с лайнера. Мы сможем здесь проживать, питаться и продолжать пользоваться услугами, — рассказала Om1 Новосибирск турагент Елена.

При этом новосибирцы умудряются отдыхать и посещать знаковые места, не смотря на обстрелы, хотя фотографировать в городе не разрешают.

3 марта группа выходила прогуляться в Дубай и побывала рядом с отелем Fairmont Hotels and Resorts. 5 марта турагенты съездили в Абу-Даби и попали в парк Ferrari World и океанариум Seaworld. По словам Елены, очередей в эти популярные у туристов локации не было.

Напомним, на момент начала военных действий в ОАЭ, по данным турагентств, оказались около 1000 новосибирцев. Часть из них вывозными рейсами начали доставлять на родину уже 3 марта.

Ранее редакция сообщала о том с какими сложностями стакиваются сибиряки, отдыхающие в ОАЭ «дикарями»

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики : Общество Туризм

Регионы : Сибирь ОАЭ Новосибирск Иран

Теги : Война в Иране

218
0
0
Предыдущая статья
Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь
Следующая статья
Контроль за трудоустройством самозанятых ужесточат в Новосибирске

Право на льготный проезд новосибирцы будут подтверждать через Max

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская область станет пилотным регионом для внедрения сервиса подтверждения льгот на проезд в общественном транспорте через мессенджер Max. Изменения вступили в силу с 1 марта 2026 года.

Проект реализуют Минтранс России и оператор платежной системы «СберТройка». Новая технология упростит процесс подтверждения права на льготный проезд, избавив пассажиров от бумажных документов.

Читать полностью

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Автор: Мария Гарифуллина

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом № 168-ФЗ, которые расширяют требования к обязательному использованию русского языка в публичной сфере. Директор Патентно-правового центра «Сибирь Патент», патентный поверенный Александра Болотова рассказала Infopro54 о сути закона о русификации и о его тонкостях.

— Александра, кого касается этот закон? Можно ли выделить какие-то сегменты рынка, какие-то виды бизнеса, которых он касается в первую очередь?

Читать полностью

Пузырьковый чай и тренер личностного роста: в Новосибирске рассказали, что будет со словами «бабл ти» и «коуч» в условиях русификации

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские филологи по просьбе Infopro54 ответили на вопрос о судьбе заимствованных и довольно широко используемых слов, которых нет в нормативных словарях русского языка. Таких слов много. В качестве показательных примеров редакция взяла несколько: «коуч», «бабл ти», «воркшоп», «мерч» (в нашем материале даны переводы всех этих слов).

1 марта 2026 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом № 168-ФЗ, которые расширяют требования к обязательному использованию русского языка в публичной сфере. Эти изменения называют законом о русификации. Он регламентирует использование иностранных слов в вывесках, описаниях товаров, сервисной информации и так далее. Слова, написанные кириллицей, но в словари русского языка не включенные, теперь фактически вне закона. Например, написать в меню просто «бабл ти» нельзя. Надо найти и использовать русский аналог. Если буквально переводить с английского, то бабл ти — это пузырьковый или пузырчатый чай. На самом деле пузырьков там нет, там шарики из тапиоки. Но и это не важно. Маркетологи заведений общепита видят проблему в другом — существующее название популярного напитка используется во всем мире, и российская аудитория к нему привыкла. Взять и поставить в меню другое название общепит пока не может решиться, хотя и не хочет быть оштрафованным.

Читать полностью

Новосибирская область вошла в топ популярных для автотуризма регионов

Согласно данным Авито Авто и Авито Путешествий, в минувшую зиму самым востребованным направлением для автомобильных путешествий стал Краснодарский край. Его привлекательность обусловлена сочетанием горнолыжных курортов и субтропического климата Черноморского побережья. На второй позиции, как и в прошлом году, оказались Москва и Подмосковье. В пятерку популярных направлений среди автопутешественников также вошли Ставропольский край (поднявшийся на две позиции), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (без изменений) и Калининградская область (снизившаяся на две позиции).

Среди регионов-лидеров по популярности наибольшая доля туристов, арендовавших автомобили этой зимой, пришлась на Ставропольский край (72%), Мурманскую область (65%), Калининградскую и Краснодарский края (по 56%). Наименьший процент таких арендаторов наблюдался в Татарстане и обеих столицах, где он составил чуть более четверти.

Читать полностью

Фейковые постановления о наборе добровольцев в Иран рассылают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В редакцию Infopro54 поступили сканы сообщения, якобы с «постановлением губернатора» Новосибирской области от 4 марта «О формировании сводных групп специалистов и добровольцев для выполнения задач в рамках международного стратегического партнёрства». Речь идет о наборе специалистов в Иран.

Судя по рассылке, её, возможно, планировали направить в компании и предприятия региона для «формирования групп добровольцев» с определенными техническими, медицинскими и военными навыками.

Читать полностью

Даты начала весеннего сезона охоты объявили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Минприроды Новосибирской области сообщило дату начала весенней охоты на пернатую дичь в 2026 году. Прием заявлений стартует 16 марта, уточнили в ведомстве.

В южных районах области — Баганском, Доволенском, Здвинском, Карасукском, Кочковском, Краснозерском, Ордынском, Сузунском, Черепановском и Чистоозерном — охота будет разрешена с 18 по 22 апреля. В остальных районах области можно будет охотиться с 25 по 29 апреля. Особый сезон охоты на селезней с подсадными утками продлится с 6 апреля по 5 мая.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Контроль за трудоустройством самозанятых ужесточат в Новосибирске

Общество Туризм

Новосибирские турагенты застряли в Дубае

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Бизнес Технологии

С помощью СКИФа в Новосибирске разработают новые сплавы для костных имплантов

Бизнес

Белорусская говядина не прошла проверку Россельхознадзора

Право&Порядок

За «откуп души и тела» жительница Новосибирска заплатила более 10 млн рублей

Общество

Право на льготный проезд новосибирцы будут подтверждать через Max

Бизнес

Отрасль проходит цифровую трансформацию: производство цветов в Сибири растет на 12% в год

Авто

Список рекомендованных для такси Новосибирска автомобилей пополнился

Власть

Губернатор наградил многодетных матерей знаком отличия «За материнскую доблесть»

Актуальный разговор Бизнес Общество Право&Порядок

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Бизнес

Управляющая сетью кофеен «Кузина» из Новосибирска признана банкротом

Бизнес Общество

Пузырьковый чай и тренер личностного роста: в Новосибирске рассказали, что будет со словами «бабл ти» и «коуч» в условиях русификации

Бизнес

Около 33 тысяч предпринимателей Сибири открыли свой бизнес вместе со Сбером в 2025 году

Бизнес Право&Порядок

Подозрительность в тренде: самые распространенные сценарии обмана предпринимателей назвали в Новосибирске

Право&Порядок

Подрядчика задержали в аэропорту Новосибирска при попытке уехать из города

Туризм

Новосибирская область вошла в топ популярных для автотуризма регионов

Бизнес

В уголовном деле директора Новосибирского КБК нашли фальсифицированные подписи

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности