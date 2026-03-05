Поиск здесь...
Александра Болотова: закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом № 168-ФЗ, которые расширяют требования к обязательному использованию русского языка в публичной сфере. Директор Патентно-правового центра «Сибирь Патент», патентный поверенный Александра Болотова рассказала Infopro54 о сути закона о русификации и о его тонкостях.

— Александра, кого касается этот закон? Можно ли выделить какие-то сегменты рынка, какие-то виды бизнеса, которых он касается в первую очередь?

— Изменения касаются всего бизнеса. Бизнес же обращается к своей аудитории с помощью слов. Речь не только о вывесках. Под действие закона попадает любой текст для потребителя на товаре или в публичном пространстве — как офлайн, так и онлайн. Это вывески и таблички, витрины, указатели, информация о скидках и акциях, свойствах товара, тексты и баннеры на сайтах, посты в соцсетях компаний, меню в ресторанах. Даже вполне привычные надписи «open» (открыто), «sale» (скидки), «coffee» (кофе) теперь должны быть на русском.

— Что можно сказать о духе этого закона?

— На самом деле я всегда за бизнес и не могу сказать, что я рада любым ужесточениям. Конечно же, я как предприниматель, как собственник компании, каждый раз понимаю, что приходится подстраиваться. Но к этому закону и его достаточно жестким требованиям я отношусь лояльно. Почему? Я понимаю, зачем он был введен. По сути, не запретили английский язык и не запретили латиницу. Просто обязали предпринимателей делать перевод на русский язык, потому что действительно в каких-то сферах стало много, даже слишком много слов на английском. И государство говорит сейчас: мы живем в России, давайте писать на русском. Есть, например, старшее поколение, которые многих слов на вывесках просто не могут понять, потому что это не русские слова. Словарный запас бизнеса из-за технического прогресса сильно поменялся и продолжает меняться. Иногда и молодому поколению непросто сразу понять, что означает слово и почему его вдруг стали использовать. У нас много московских клиентов, и когда они говорят: «Когда мы запланируем кол (call — англ. звонить)?» — даже у меня улыбка, потому что можно сказать «созвон». То есть сама идея закона — защитить русский язык — ясна и понятна. И мне кажется, что все говорящие на русском языке в целом приветствуют такой посыл. Другой вопрос: многим бы хотелось, чтобы были меньше штрафы, более лояльные условия проверок, более длительные возможности для адаптации предпринимателей, более мягкие переходы.

 — Что именно должно быть на русском языке? Достаточно ли просто перевести слова, которые ранее были на английском?

— Текст на иностранном языке должен быть идентичен русскому по смыслу. Важно: требуется именно перевод, а не транслитерация. Кроме того, русский текст должен быть равнозначен по размеру, размещению и оформлению. Он не может быть меньше, менее заметным или расположенным «внизу мелким шрифтом».

— Можно ли использовать иностранные слова, если рядом есть перевод?

— Если у вас просто информация для потребителя (например, надпись «sale» на витрине), то после 1 марта это считается нарушением. Допустимые варианты: только русское слово («скидка» или «скидки») или сочетание, где русский текст присутствует и равнозначен английскому («скидка / sale»). А вот оставить только иностранное слово без русского аналога — нельзя.

— Понимание того, что закон по сути касается каждого, пока есть не у всех. Например, афиши выступлений, программы мероприятий научных фестивалей, бизнес-мероприятий — там много заимствованных слов, англицизмов. Их организаторам, получается, тоже надо вооружиться словарем и всё переделать?

— Требования закона распространяются абсолютно на всю информацию для потребителей. Это в том числе рекламная информация, информация на сайтах, на вывесках, афишах и так далее. То есть когда у вас есть какой-то потребитель вашего контента — вы должны соблюдать требования закона. К примеру, недавно мне центр «Мой бизнес» задавал вопрос: «Мы проводим нетворкинг. Можем ли мы использовать это слово?». Слово «нетворкинг» есть в словаре. Очень много относительно недавно заимствованных слов действительно уже присутствует в словарях. Не все слова требуют перевода на русский язык. Но часть слов действительно нужно переводить, и предпринимателям придется этим заняться. Кто-то уже делает наклейки, кто-то планирует переводить чуть позже, кто-то свои витрины заменит на русский язык, а кто-то сделает рядом перевод. Каждый раз каждый бизнес будет решать самостоятельно.

— Речь, получается, не только об английских словах, написанных по-английски?

— Всё, что написано латиницей, считается иностранным автоматически. Но даже слово, написанное кириллицей, может быть признано иностранным, если его нет в нормативных словарях русского языка. Всего их четыре, они размещены на сайте ruslang.ru в разделе «Нормативные словари». Если слово отсутствует хотя бы в одном из них — оно считается иностранным, и нужно использовать русский аналог.

— Можете привести примеры таких слов?

— Пожалуйста. Слова «крафт», «нетворкинг», «бренд» в утвержденных словарях есть, поэтому их можно использовать на кириллице без перевода. А вот слова «абьюзер» в словарях нет, значит, нужно использовать русский аналог — например, «тиран». Аналогично: вместо «лид» следует писать «заявка на покупку».

— Есть ли исключения? Когда латиницу можно оставить?

— Да, ограничения не касаются зарегистрированных товарных знаков и фирменных наименований. Если у вас есть зарегистрированный товарный знак на латинице, вы можете использовать его в оригинальном виде и не дублировать на русском. Но если товарного знака нет — использовать латиницу без русского текста нельзя. Например, «COFFEE POINT» допустимо только при наличии регистрации, в противном случае требуется русская версия — «КОФЕ ТОЧКА».

Также исключения сделаны для различных технических терминов, общеупотребимых терминов в определенных сферах. Например, какие-то аббревиатуры технические: SIM, SIM-карта, USB. Или какие-то специальные медицинские термины в анализах или в продуктах.

— Для застройщиков действуют особые правила. Расскажите о них подробнее.

— Действительно, для застройщиков правило более жесткое. Наименование объекта капитального строительства, а также жилого комплекса, которое застройщик планирует использовать в рекламе, связанной с привлечением средств дольщиков, должно быть выполнено исключительно кириллицей. Это требование применяется для объектов, введенных в эксплуатацию после 1 марта 2026 года. И наличие товарного знака на латинице в данном случае не освобождает от этого требования. Нужна будет транслитерация на кириллицу.

— Касается ли эта история журналистики и новостных порталов?

— В Законе о государственном языке (в редакции с учетом изменений 2025 года) прямо предусмотрено, что в продукции СМИ обязательно должен использоваться русский язык. Обязательность означает, что материал должен быть либо полностью на русском языке, либо иностранный текст должен сопровождаться переводом на русский. Это отдельное специальное регулирование, которое применяется именно к продукции средств массовой информации.

Речь идет, в частности, о пункте 9 статьи 3 указанного закона (норма действует с 2014 года), который устанавливает соответствующее требование к продукции СМИ. Если материал относится к продукту СМИ, к нему применяются именно эти положения закона о государственном языке.

Что касается новых поправок, направленных на регулирование информации для потребителей, на мой взгляд, они применимы прежде всего в случаях, когда речь идет об информации, предназначенной именно для потребителей (в рамках торговли, оказания услуг и т.д.), либо о рекламе. Если же речь идет просто о редакционных материалах СМИ (статьях), то в таком случае применяется именно специальная норма закона о государственном языке, о которой сказано выше, а не положения о защите прав потребителей. Таким образом, правовой режим зависит от характера материала: если это продукция СМИ — применяются требования закона о государственном языке; если это реклама или информация для потребителей — применяются соответствующие специальные нормы.

— Можно ли говорить о том, что закон о русификации имеет обратную силу? Нужно ли, например, сайту вносить коррективы в материалы, опубликованные несколько лет назад?

— Если публикации или материалы с иностранными словами были размещены ранее, но продолжают находиться в открытом доступе и после вступления поправок в силу, формально нарушение может считаться продолжающимся. При этом, если лицо сможет доказать, что предпринимало действия для удаления или изменения таких материалов, но по техническим причинам сделать это не удалось (например, нет доступа к ресурсу), это может быть учтено при рассмотрении вопроса об ответственности.

— Какая ответственность грозит за нарушение требований закона?

— Сегодня есть статьи КоАП, которые позволяют штрафовать за неисполнение, но они не точно указывают на это нарушение, на это требование соблюдения закона о русском языке. Поэтому мы ждем изменений сейчас в КоАП, что все-таки какие-то дополнительные статьи по этим нормам внесут. Может быть, будут какие-то конкретные разъяснения, может быть, будет какая-то градация. Специальных штрафов для новых статей пока не введено. Но действуют общие нормы КоАП РФ. По статье 14.3 (если информация признана рекламой) — до 500 тысяч рублей для юридических лиц и до 20 тысяч для ИП. По статье 14.8 (если информация не является рекламой) — до 10 тысяч для юрлиц и до 1 тысячи для ИП. Важно: штраф взыскивается за каждый факт нарушения. Контролирующие органы — Роспотребнадзор, ФАС, Минстрой и региональные исполнительные власти.

У нас есть клиенты-предприниматели, у которых есть этикетки, названия, я убеждаю, что нужно перевести, они говорят: этикетка — это не реклама. Все хотят получить разъяснения от контрольно-надзорных органов. Есть предприниматели, которые собрались писать письменные вопросы. Может быть, количество запросов в госорганы тоже инициирует ситуацию, когда будут даны более точные разъяснения, может быть, даже смягчения в части использования кириллических слов, отсутствующих в словарях. Может быть, возможны будут решения, чтобы на какой-то период были предупреждения, без штрафов, может быть, еще какие уточнения и изменения будут. Все ждут. Пока можно сказать, что закон написан достаточно жестко. Поэтому бизнес призываем внимательно к нему отнестись.

Федеральный закон № 168-ФЗ, который называют законом о защите русского языка или законом о русификации, вступил в силу 1 марта 2026 года. Документ вносит изменения в Закон о защите прав потребителей и обязывает бизнес использовать русский язык во всей публичной информации, предназначенной для потребителей. Основная идея закона — введение ограничений на необоснованное использование иностранных слов. Информация должна быть понятна всем гражданам, включая тех, кто не знает английского. Законы о защите национального или государственного языка существуют во многих странах мира, хотя подходы к такому регулированию могут значительно различаться.

Фото из архива Александры Болотовой, предоставлено редакции Infopro54 правообладателем

