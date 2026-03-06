Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Плюсовые температуры: потепление придет в Новосибирск на выходных

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В городе и районах области обещают сильный ветер

В праздничные выходные дни, 7–8 марта, в Новосибирске ожидается плюсовая и ветреная погода. Обновленный прогноз опубликовало ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

В ночь на 7 марта в Новосибирске будет холодно, температура опустится до -15…-17°С. Днем воздух прогреется до -1…+1°С.

По области в ночные часы температура может опуститься до -14…-19 градусов, а на северо-западе — до -25 градусов. Днем ожидается +1…-4 градуса с юго-восточным ветром, скорость которого может достигать 18 метров в секунду.

В воскресенье, 8 марта, днем температура снова будет в пределах -1…+1°С. В оба выходных ожидается небольшой снег, скользко и сильный ветер, порывы которого могут достигать 16 м/с.

Ночью в регионе температура опустится до -1…-6 градусов, а местами до -12. Днем будет -4…+1, местами ожидается небольшой или умеренный снег. Ветер будет дуть с юго-запада, порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В такую погоду могут возникнуть проблемы с работой всех видов транспорта и обслуживанием дорог. Это касается как магистралей, так и внутриквартальных проездов и придомовых территорий. Кроме того, существует риск падения снега, льда и сосулек с крыш зданий.

Энергетики также сообщили об усилении дежурств и рекомендовали держаться подальше от ЛЭП и других энергообъектов.

Ранее редакция сообщала о том, что Росгидромет упомянул Новосибирскую область в докладе о климатических аномалиях.

Источник фото: Infopro54, автор- Михаил Мочалов

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : погода на выходные

780
0
0
Предыдущая статья
Найти свой вариант: почему новосибирцы выбирают квартиры от ГК «Расцветай»
Следующая статья
Активы инвестиционного подразделения ПСБ превысили 1,5 трлн рублей

Бесплодие выявили у трех тысяч жительниц Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году репродуктивную диспансеризацию в Новосибирской области прошли около 155 тысяч женщин и 158 тысяч мужчин. По сравнению с 2024 годом, их число резко увеличилось (45 тысяч женщин и 30 тысяч мужчин). Об этом рассказала главный репродуктолог Новосибирской области Анна Вятчинина.

— Когда пациенты приходят с бесплодием, связанным с женскими проблемами или ассоциированным с мужским фактором, достаточно сложно оказать эффективную помощь. А диспансеризация позволяет врачам акцентировать внимание на существующих проблемах пациентов и, соответственно, помочь решить эти проблемы, — говорит Анна Вятчинина.

Читать полностью

В Новосибирске восстановили неоновую вывеску «Весна», на очереди «Бакалея»

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске на стене пятиэтажки на углу улиц Советской и Гоголя смонтировали отреставрированную основу известной неоновой вывески «Весна». Сами неоновые трубки прикрепят к основанию конструкции в апреле, когда установится теплая погода.

Вывеска, которая долгие годы украшала фасад дома № 48 на улице Советской, была демонтирована в ноябре 2024 года из-за ветхости конструкции. Ее восстановлением занимались энтузиасты.

Читать полностью

Меньше ответственности: воспитатели из детсадов Новосибирска уходят в соцзащиту

Автор: Юлия Данилова

Воспитатели из новосибирских детских садов уходят на работу в соцзащиту. Об этом редакции Infopro54 рассказали сотрудники нескольких дошкольных учреждений города.

— За 2025 – 2026 годы ушли уже несколько человек. Говорят, что там выше зарплаты и меньше ответственности. Работники соцзащиты в месяц получают более 60 тысяч, в детсаду редко переваливает за 30 тысяч. Плюс в дошкольном учреждении ответственность за 30 детей и часто приходится работать в две смены: с 7 утра до 19 вечера, вести по 7-8 журналов, которые в том числе приходится заполнять дома после работы. В соцзащите бывшие коллеги убирают, готовят кушать, ходят в магазины за продуктами для подопечных. Это куда меньше нервов, чем в детсаду, — пояснили собеседники редакции.

Читать полностью

Двух новосибирцев освободили из плена ВСУ накануне 8 Марта

Автор: Артем Рязанов

В ходе очередного российско-украинского обмена на родину вернулись 200 российских военнослужащих, включая двух жителей Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе.

— Разделяем радость семей наших военнослужащих и благодарим президента РФ Владимира Путина, Минобороны России, спецслужбы, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, — говорится в сообщении.

Читать полностью

В туалет и обратно: новосибирские работодатели перестали верить в кадровый голод

Автор: Оксана Мочалова

Российский рынок труда вступил в фазу парадоксов. Массовые сокращения «белых воротничков» соседствуют с острым дефицитом врачей и инженеров. Искусственный интеллект меняет структуру компаний до неузнаваемости, а новое поколение специалистов оказалось настолько не готово к реальности, что увольняется после первого строгого замечания. А иногда просто уходит в туалет и не возвращается.

Острее всего эти противоречия чувствуются в регионах. В Новосибирске представители Минтруда, HR-директора банков, IT-фирм, логистических и юридических компаний попытались договориться о новых правилах игры. Главный вопрос: чему учить студентов, если рынок меняется быстрее, чем пишутся учебники?

Читать полностью

Новосибирский сноубордист представит Россию на Паралимпиаде 2026 года

Автор: Артем Рязанов

Новосибирец Дмитрий Фадеев представит Россию на Паралимпийских играх в Италии. Пять лет назад он потерял ногу, но уже через год вернулся в спорт с протезом. Дмитрию 37 лет. Он предприниматель, многодетный отец и мастер спорта по парасноуборду, занимающийся спортом более 20 лет.

До травмы Дмитрий пять лет тренировался в коммерческой школе, где изучал технику, акробатику и дисциплину, участвовал в соревнованиях и занимал первые места.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть

«Коллеги, морально разминайтесь»: российский бизнес готовят к жизни без Telegram

Медицина Общество

Бесплодие выявили у трех тысяч жительниц Новосибирска

Бизнес

Скидка не поможет: сибирским аграриям снизили тариф на вывоз зерна на экспорт

Бизнес Город Общество

В Новосибирске восстановили неоновую вывеску «Весна», на очереди «Бакалея»

Финансы

Активы инвестиционного подразделения ПСБ превысили 1,5 трлн рублей

Общество

Плюсовые температуры: потепление придет в Новосибирск на выходных

Недвижимость

Найти свой вариант: почему новосибирцы выбирают квартиры от ГК «Расцветай»

Общество

Меньше ответственности: воспитатели из детсадов Новосибирска уходят в соцзащиту

Бизнес Недвижимость

«Брусника» становится стилеобразующим застройщиком Новосибирска

Общество

Двух новосибирцев освободили из плена ВСУ накануне 8 Марта

Авто

Трасса под Новосибирском закрыта из-за бурана

Бизнес Общество

В туалет и обратно: новосибирские работодатели перестали верить в кадровый голод

Финансы

Более трех миллиардов рублей выделят на возведение цветочных комплексов в Сибири

Общество Спорт

Новосибирский сноубордист представит Россию на Паралимпиаде 2026 года

Общество

В Госдуме предложили ввести минимальный размер почасовой оплаты труда

Телекоммуникации

Мобильная связь в самом научном районе Новосибирска стала лучше

Власть

В 2026 году новосибирский зоопарк введет в строй новые павильоны

Бизнес Общество Финансы

Деньги не дадут: новосибирцам перекроют возможность получения наличных в банках

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности