Плюсовые температуры: потепление придет в Новосибирск на выходных

В праздничные выходные дни, 7–8 марта, в Новосибирске ожидается плюсовая и ветреная погода. Обновленный прогноз опубликовало ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

В ночь на 7 марта в Новосибирске будет холодно, температура опустится до -15…-17°С. Днем воздух прогреется до -1…+1°С.

По области в ночные часы температура может опуститься до -14…-19 градусов, а на северо-западе — до -25 градусов. Днем ожидается +1…-4 градуса с юго-восточным ветром, скорость которого может достигать 18 метров в секунду.

В воскресенье, 8 марта, днем температура снова будет в пределах -1…+1°С. В оба выходных ожидается небольшой снег, скользко и сильный ветер, порывы которого могут достигать 16 м/с.

Ночью в регионе температура опустится до -1…-6 градусов, а местами до -12. Днем будет -4…+1, местами ожидается небольшой или умеренный снег. Ветер будет дуть с юго-запада, порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В такую погоду могут возникнуть проблемы с работой всех видов транспорта и обслуживанием дорог. Это касается как магистралей, так и внутриквартальных проездов и придомовых территорий. Кроме того, существует риск падения снега, льда и сосулек с крыш зданий.

Энергетики также сообщили об усилении дежурств и рекомендовали держаться подальше от ЛЭП и других энергообъектов.

