Меньше ответственности: воспитатели из детсадов Новосибирска уходят в соцзащиту

Воспитатели из новосибирских детских садов уходят на работу в соцзащиту. Об этом редакции Infopro54 рассказали сотрудники нескольких дошкольных учреждений города.

— За 2025 – 2026 годы ушли уже несколько человек. Говорят, что там выше зарплаты и меньше ответственности. Работники соцзащиты в месяц получают более 60 тысяч, в детсаду редко переваливает за 30 тысяч. Плюс в дошкольном учреждении ответственность за 30 детей и часто приходится работать в две смены: с 7 утра до 19 вечера, вести по 7-8 журналов, которые в том числе приходится заполнять дома после работы. В соцзащите бывшие коллеги убирают, готовят кушать, ходят в магазины за продуктами для подопечных. Это куда меньше нервов, чем в детсаду, — пояснили собеседники редакции.

Одна из собеседниц отметила, что опыт бывших коллег оказался заразительным и сейчас в эту сторону смотрят многие воспитатели.

Опрошенные редакцией компании, предоставляющие патронажные услуги, отметили, что особого притока специалистов, в том числе из детсадов, не видят. Собеседники Infopro54 не исключили, что речь идет о госучреждениях и бытовом уходе. Для патронажного сопровождения необходимо специальное обучение.

— У нас постоянный дефицит кадров. Работа психологически и физически достаточно тяжелая и люди долго не выдерживают, поэтому большая текучка, — пояснили представители компаний.

Назвать заработки работниц в отрасли собеседники отказались. В ряде компаний редакции сообщили, что они ниже, чем в соцзащите. Часть участников рынка патронажных услуг отметили, что оплата зависит от многих факторов: состояния клиента, перечня услуг, которые требуются и т.д.

В департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска в ответ на запрос Infopro54 пояснили, что услуги по социальному обслуживанию на дому граждан пожилого возраста и инвалидов предоставляются муниципальным бюджетным учреждением «Городской комплексный центр социального обслуживания населения» (МБУ «ГКЦСОН»), имеющим филиалы во всех районах города Новосибирска.

— Заработная плата в социальных учреждениях города отличается и зависит от направления деятельности учреждения и категорий обслуживаемых учреждением граждан. Среднемесячная заработная плата социальных работников в 2025 году с учетом налога на доходы физических лиц составила 74 183 рублей в соответствии с указом президента Российской Федерации по достижению показателей средней заработной платы социальных работников, — отметили в департаменте.

При этом в муниципалитете пояснили, что активного притока социальных работников в учреждение социального обслуживания не наблюдается.

— На текущий момент дефицита кадров нет, при этом существует высокая текучесть кадров специалистов по социальной работе, работающих в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — пояснили в департаменте.

В целом на надомном обслуживании в МБУ «ГКЦСОН» в 2025 году состояло 9765 человек (в 2024 году — 9551 человек, в 2023 году — 9979 человек).

Александра Михайловна стоит на учете в соцзащите уже несколько лет, после того как ей исполнилось 80.

— Я плачу за эту услугу несколько сот рублей в месяц. Работник соцслужбы приходит ко мне два раза в неделю, помогает по дому, ходит в магазин, за лекарствами. Может проводить до офиса ТСЖ. Таких как я у нее 5-6 человек. Лежачих нет. Она работает в соцзащите уже много лет, — пояснила собеседница Infopro54.

По данным Новосибирскстата, на сентябрь 2025 года в Новосибирской области проживало 789 434 пенсионера. Из них 135 490 продолжали работать. 86 тысяч пенсионеров — люди старше 80 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что в детские сады Новосибирска начали набирать ребятишек с шести месяцев, открывать круглосуточные группы. Кроме того, в России предлагают увеличить время работы воспитателей.