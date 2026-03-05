Уралсиб запустил акцию с выгодными условиями по торговому эквайрингу

Около 33 тысяч новых компаний открыли сибирские предприниматели в 2025 году с помощью Сбера. Больше 40% из них зарегистрировали бизнес и открыли счет в банке без визитов в налоговую службу и уплаты госпошлины.

Чаще всего сервисом регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета пользуются предприниматели в Новосибирской области, Красноярском и Алтайском краях, на долю которых приходится больше половины пользователей, еще треть – из Омской, Томской областей и Кузбасса.