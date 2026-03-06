Поиск здесь...
Найти свой вариант: почему новосибирцы выбирают квартиры от ГК «Расцветай»

Дата:

ГК «Расцветай» предлагает широкий ассортимент жилья в рамках единого портфеля проектов

В современной семье на разном этапе требования к жилью кардинально меняются. Молодая пара может начать с компактной однокомнатной квартиры, затем переехать в двухкомнатную, а потом выбрать просторную «трешку» для комфортной жизни с детьми.

Многие новосибирцы делают свой выбор в пользу ГК «Расцветай» из-за широкой ассортиментной линейки квартир и портфеля проектов.

— Чем шире ассортимент у застройщика, тем более точно и гибко он отвечает на запрос клиента, исходя из его жизненного сценария, — рассказывает Евгений Трибунский, коммерческий директор РК «Города». — Наличие «длинной полки» (как по планировкам, так и по числу комплексов в разных районах города) помогает экономить время, а также в случае необходимости в режиме «единого окна» оперативно корректировать пожелания по локации, инфраструктуре, бюджету, планировке, не начиная подбор вариантов с нуля.

Квартал «Цветной бульвар»
Квартал «Цветной бульвар»

Линейка проектов ГК «Расцветай» в обоих частях города позволяет покупателям выбирать не только квартиру, но и образ жизни. Кварталы находятся на разных стадиях строительства: это выбор между жильем на начальных этапах и готовыми квартирами с ремонтом.

— У молодых семей пользуются спросом проекты в развивающихся районах Новосибирска: масштабный квартал «На Игарской» и эко-квартал «На Кедровой» вблизи Родников, левобережные «Цветной бульвар», «Расцветай на Зорге», «Расцветай на Бугринской роще», — отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай». — В этих районах достаточно современной инфраструктуры, парков, учреждений образования и развлекательных комплексов. Ценители центральных локаций, приобретают квартиры в кварталах «Сакура Парк», «Расцветай на Красном» и «Расцветай на Кропоткина». Сильные стороны этих проектов — близость к метро и все привилегии центра.

«Расцветай в Солнечном»
«Расцветай в Солнечном» — новый проект застройщика в Красноярске

Тем, кто рассматривает возможность переезда из Новосибирска, застройщик предлагает квартиры в Ленинградской области и Красноярске. В линейке предложений ГК «Расцветай» есть и квартиры на Черноморском побережье — жилой комплекс «Вилла Маяк», расположенный в сердце курортного Крыма, рядом с природными и историческими достопримечательностями полуострова.

— Богатый ассортимент у застройщика — это как супермаркет, где в одном месте можно выбрать и купить все, что нужно. Сейчас вопрос о надежности застройщика и сдаче домов в срок выходит на первый план. И здесь у ГК «Расцветай» тоже сильные позиции и хорошая репутация на рынке, — подчеркивает Дмитрий Жуков, глава филиала «Этажи» в Новосибирске. — Способность застройщика одновременно вести десятки проектов различного масштаба в пяти регионах требует значительных ресурсов, что говорит о его финансовой устойчивости и профессиональных компетенциях.

Обширный ассортимент — это не только разнообразие планировок и локаций, но и множество специальных предложений*.

ООО СЗ «Расцветай на Красном», ООО СЗ «Астра», ООО СЗ «Гвоздика», ООО СЗ «Аквамарин», ООО СЗ «Антей», ООО СЗ «Вербена», ООО СЗ «Темпо», ООО СЗ «Стройтех», ООО ООО СЗ «Магнолия», ООО СЗ «Ирис», ООО СЗ «Поэзия».

Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф
ООО СЗ «Вилла Маяк». Все дома сданы.

Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк», АО «Альфабанк», банк ВТБ (ПАО), АО «БАНК ДОМ.РФ» и др.*

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И РИСКИ

Erid: F7NfYUJCUneTVSi1ZoSq

Реклама. Рекламодатель ООО «СЗ «Расцветай на Красном»

Изображения предоставлены рекламодателем

Рубрики : Недвижимость

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска надежный застройщик

