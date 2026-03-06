Найти свой вариант: почему новосибирцы выбирают квартиры от ГК «Расцветай»

В современной семье на разном этапе требования к жилью кардинально меняются. Молодая пара может начать с компактной однокомнатной квартиры, затем переехать в двухкомнатную, а потом выбрать просторную «трешку» для комфортной жизни с детьми.

Многие новосибирцы делают свой выбор в пользу ГК «Расцветай» из-за широкой ассортиментной линейки квартир и портфеля проектов.

— Чем шире ассортимент у застройщика, тем более точно и гибко он отвечает на запрос клиента, исходя из его жизненного сценария, — рассказывает Евгений Трибунский, коммерческий директор РК «Города». — Наличие «длинной полки» (как по планировкам, так и по числу комплексов в разных районах города) помогает экономить время, а также в случае необходимости в режиме «единого окна» оперативно корректировать пожелания по локации, инфраструктуре, бюджету, планировке, не начиная подбор вариантов с нуля.

Линейка проектов ГК «Расцветай» в обоих частях города позволяет покупателям выбирать не только квартиру, но и образ жизни. Кварталы находятся на разных стадиях строительства: это выбор между жильем на начальных этапах и готовыми квартирами с ремонтом.

— У молодых семей пользуются спросом проекты в развивающихся районах Новосибирска: масштабный квартал «На Игарской» и эко-квартал «На Кедровой» вблизи Родников, левобережные «Цветной бульвар», «Расцветай на Зорге», «Расцветай на Бугринской роще», — отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай». — В этих районах достаточно современной инфраструктуры, парков, учреждений образования и развлекательных комплексов. Ценители центральных локаций, приобретают квартиры в кварталах «Сакура Парк», «Расцветай на Красном» и «Расцветай на Кропоткина». Сильные стороны этих проектов — близость к метро и все привилегии центра.

Тем, кто рассматривает возможность переезда из Новосибирска, застройщик предлагает квартиры в Ленинградской области и Красноярске. В линейке предложений ГК «Расцветай» есть и квартиры на Черноморском побережье — жилой комплекс «Вилла Маяк», расположенный в сердце курортного Крыма, рядом с природными и историческими достопримечательностями полуострова.

— Богатый ассортимент у застройщика — это как супермаркет, где в одном месте можно выбрать и купить все, что нужно. Сейчас вопрос о надежности застройщика и сдаче домов в срок выходит на первый план. И здесь у ГК «Расцветай» тоже сильные позиции и хорошая репутация на рынке, — подчеркивает Дмитрий Жуков, глава филиала «Этажи» в Новосибирске. — Способность застройщика одновременно вести десятки проектов различного масштаба в пяти регионах требует значительных ресурсов, что говорит о его финансовой устойчивости и профессиональных компетенциях.

Обширный ассортимент — это не только разнообразие планировок и локаций, но и множество специальных предложений*.

