Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика

Как растения изменяют психологическое состояние человека

Дата:

Психологи подтверждают, что присутствие зелени в интерьере помогает снизить уровень стресса и создать более гармоничную атмосферу

Как растения изменяют психологическое состояние человекаКомнатные растения – это не только элемент декора. Живые насаждения способны заметно влиять на эмоциональный фон, ощущение уюта и даже поведение человека в пространстве. Психологи подтверждают, что присутствие зелени в интерьере помогает снизить уровень стресса и создать более гармоничную атмосферу.

Эффект живой природы в интерьере

Контакт с природными элементами ассоциируется у человека с безопасностью и стабильностью.

Даже несколько горшков с лиственными культурами способны:

  • уменьшать ощущение тревожности;
  • повышать концентрацию внимания;
  • создавать ощущение «обжитого» пространства;
  • смягчать визуальную строгость минималистичных интерьеров.

Влияние ухода за цветами на эмоциональное состояние

Процесс полива, пересадки и наблюдения за ростом формирует ощущение ответственности и включенности. Регулярный уход помогает структурировать день и переключиться с тревожных мыслей на простые, понятные действия. Это особенно важно в условиях высокой информационной нагрузки.

Флорариум нередко становится своеобразным «тихим уголком», где человек чувствует контроль над небольшим, но живым пространством.

Как цвета в букете воздействуют на психику

Цветочная композиция влияет на эмоциональное состояние получателя. Оттенки лепестков вызывают определенные ассоциации и способны усиливать или смягчать внутренние переживания.

Белые и пастельные

Светлые оттенки ассоциируются с чистотой, спокойствием и обновлением. Такие композиции:

  • помогают создать ощущение легкости;
  • визуально расширяют пространство;
  • подходят для спальни или зоны отдыха;

Их часто выбирают люди, стремящиеся к гармонии и балансу.

Красные и бордовые

Яркие насыщенные цвета активизируют нервную систему. Они усиливают ощущение энергии и страсти, привлекают внимание и создают акцент в помещении.

Желтые и оранжевые

Теплая палитра ассоциируется с солнцем и оптимизмом. Эти оттенки стимулируют общительность и поднимают настроение. Их часто выбирают для рабочих пространств, где важна бодрость и продуктивность.

Синие и фиолетовые

Холодные тона способствуют расслаблению и внутреннему сосредоточению. Они помогают снизить эмоциональное напряжение и подходят для спокойных интерьеров. Предпочтение таким оттенкам часто отдают люди с аналитическим складом ума или те, кто ищет умиротворение.

Erid: F7NfYUJCUneTVShz8qVv

Реклама. Рекламодатель: ООО «Технология»
Автор фото: Ермолаева Анна, РА «Дримтрейд»

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : психология

1 231
0
0
Предыдущая статья
Меньше ответственности: воспитатели из детсадов Новосибирска уходят в соцзащиту
Следующая статья
Найти свой вариант: почему новосибирцы выбирают квартиры от ГК «Расцветай»

«Они называют ее депра»: новосибирцы диагностируют у себя СДВГ и депрессию с помощью соцсетей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске, как и по всей России, набирает обороты популярность самостоятельной диагностики психических расстройств с помощью интернет-ресурсов. Особенно активно жители города ставят себе диагнозы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), депрессивных расстройств и панических атак. Врачи называют некоторые диагнозы модными, и объясняют, что подобное в истории уже было.

Подвержены новой моде в первую очередь зумеры – молодые люди и подростки, выросшие в эпоху в эпоху развития цифровых технологий. Вопросы о болезнях они часто задают не настоящим врачам, а чатам GPT, а для постановки себе диагноза используют даже не статьи в онлайн-справочниках или на сайтах клиник, а видеоролики, снятые блогерами.

Читать полностью

Как распознать абьюзера и что делать с таким поведением?

Причем насилие может быть не только физическим, но и психологическим и даже материальным. В роли тирана обычно выступает мужчина, но бывают и исключения. Дословно абьюз означает «жесткое обращение», не менее часто используется трактовка «злоупотребление».

К основным признакам абьюза причисляют:

Читать полностью

Осенняя хандра: как отличить её от депрессии и чем себе помочь?

Именно в это время многие люди начинают ощущать упадок сил и подавленность. Некоторые даже начинают задумываться, а не депрессия ли это? Однако в большинстве случаев всё гораздо проще — скорее всего, речь идёт об осенней хандре. Что это за состояние, как с ним справиться и как отличить его от депрессии — куда более серьёзного нарушения?

Осенняя хандра — подавленное эмоциональное состояние, для которого свойственна грусть, тоска (в некоторых случаях даже апатия), а также недостаток энергии, повышенная утомляемость. А осенней её называют, так как это сезонный недуг, настигающий многих людей именно в этот период.

Читать полностью

Забота о себе — новый тренд, набирающий популярность

Автор: Юлия Данилова

24 июля во многих странах мира отмечают Международный день заботы о себе. Дата выбрана неслучайно, так как заботиться о здоровье необходимо 24 часа в сутки 7 дней в неделю. День здорового образа жизни был учрежден в 2011 году по инициативе Международного фонда заботы о себе (International Self-Care Foundation, ISF), чтобы напомнить людям: забота о себе — эта залог хорошего самочувствия и способ профилактики многих заболеваний.

Здорового образа жизни в России придерживаются все больше людей, причем речь идет о самых разных аспектах здоровья: физическом, психологическом, саморазвитии. Редакция Infopro54 обратилась к профильным экспертам с просьбой рассказать, почему, на их взгляд, сегодня важно заботиться о своем здоровье.

Читать полностью

Как определить абьюзера в отношениях

Автор: Марина Санькова

— Любой партнер-абьюзер всегда стремится обладать максимальной властью в отношениях, полностью управлять ситуацией и своей «жертвой». Абьюзер не брезгует применять разные виды манипуляций для достижения цели. Для него не существует личных границ других людей, этики и правил в общении, — объясняет в беседе с ФАН психолог Артемий Сибирский.

Что же отличает людей данного типа:

Читать полностью

Шесть способов повысить свою стрессоустойчивость

Автор: Марина Санькова

Хронический стресс зачастую приводит к серьезным проблемам — нарушению нормального функционирования систем организма, в том числе иммунной. Как следствие, человек чаще простужается и вообще подвержен всевозможным инфекциям. Со временем постоянное напряжение неумолимо ведет к:

Именно поэтому настолько существенно наличие в нас способности справляться с требованиями, которые предъявляет окружение. Другими словами — стрессоустойчивость.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть

«Коллеги, морально разминайтесь»: российский бизнес готовят к жизни без Telegram

Медицина Общество

Бесплодие выявили у трех тысяч жительниц Новосибирска

Бизнес

Скидка не поможет: сибирским аграриям снизили тариф на вывоз зерна на экспорт

Бизнес Город Общество

В Новосибирске восстановили неоновую вывеску «Весна», на очереди «Бакалея»

Финансы

Активы инвестиционного подразделения ПСБ превысили 1,5 трлн рублей

Общество

Плюсовые температуры: потепление придет в Новосибирск на выходных

Недвижимость

Найти свой вариант: почему новосибирцы выбирают квартиры от ГК «Расцветай»

Общество

Меньше ответственности: воспитатели из детсадов Новосибирска уходят в соцзащиту

Бизнес Недвижимость

«Брусника» становится стилеобразующим застройщиком Новосибирска

Общество

Двух новосибирцев освободили из плена ВСУ накануне 8 Марта

Авто

Трасса под Новосибирском закрыта из-за бурана

Бизнес Общество

В туалет и обратно: новосибирские работодатели перестали верить в кадровый голод

Финансы

Более трех миллиардов рублей выделят на возведение цветочных комплексов в Сибири

Общество Спорт

Новосибирский сноубордист представит Россию на Паралимпиаде 2026 года

Общество

В Госдуме предложили ввести минимальный размер почасовой оплаты труда

Телекоммуникации

Мобильная связь в самом научном районе Новосибирска стала лучше

Власть

В 2026 году новосибирский зоопарк введет в строй новые павильоны

Бизнес Общество Финансы

Деньги не дадут: новосибирцам перекроют возможность получения наличных в банках

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности