Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Дне работодателя НГУЭУ

3 марта в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) прошел День работодателя, участником которого стал Банк Уралсиб. В рамках форума банк провел несколько мероприятий, а сотрудники ответили на вопросы студентов вуза.

Программа форума была насыщенной и интересной, состоялась экспертная дискуссия «Будущее рынка труда: вызовы для высшего образования и стратегии партнерства», ярмарка работодателей, а также образовательные мероприятия для студентов по технологиям трудоустройства от работодателей.

Банк Уралсиб уже несколько лет активно привлекает студентов на практику и стажировки с последующим возможным трудоустройством в банке. С 2022 года работает онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение». Онлайн-платформа объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя, обеспечивая эффективное взаимодействие между всеми участниками процесса профессионального обучения и развития.

В прошлом году очную практику в банке прошли 569 человек в 32 городах присутствия Уралсиба.