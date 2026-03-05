Поиск здесь...
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Дне работодателя НГУЭУ

Дата:

В рамках форума банк провел несколько мероприятий, а сотрудники ответили на вопросы студентов вуза

3 марта в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) прошел День работодателя, участником которого стал Банк Уралсиб.  В рамках форума банк провел несколько мероприятий, а сотрудники ответили на вопросы студентов вуза.

Программа форума была насыщенной и интересной, состоялась экспертная дискуссия «Будущее рынка труда: вызовы для высшего образования и стратегии партнерства», ярмарка работодателей, а также образовательные мероприятия для студентов по технологиям трудоустройства от работодателей.

Банк Уралсиб уже несколько лет активно привлекает студентов на практику и стажировки с последующим возможным трудоустройством в банке. С 2022 года работает онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение». Онлайн-платформа объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя, обеспечивая эффективное взаимодействие между всеми участниками процесса профессионального обучения и развития.

В прошлом году очную практику в банке прошли 569 человек в 32 городах присутствия Уралсиба.

«Мы как потенциальный работодатель рассказали на форуме о возможностях стажировок в нашем банке и возможностях дальнейшего профессионального роста, представили программу практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение», ее возможности и потенциал. Банк Уралсиб продолжит принимать участие в мероприятиях для студентов, будет знакомить и далее продвигать онлан-платформу, привлекать на стажировки студентов», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Около 33 тысяч предпринимателей Сибири открыли свой бизнес вместе со Сбером в 2025 году

Около 33 тысяч новых компаний открыли сибирские предприниматели в 2025 году с помощью Сбера. Больше 40% из них зарегистрировали бизнес и открыли счет в банке без визитов в налоговую службу и уплаты госпошлины.

Чаще всего сервисом регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета пользуются предприниматели в Новосибирской области, Красноярском и Алтайском краях, на долю которых приходится больше половины пользователей, еще треть – из Омской, Томской областей и Кузбасса.

Уралсиб запустил акцию с выгодными условиями по торговому эквайрингу

Откройте расчетный счет в период проведения акции, подключите услугу торгового эквайринга и получите следующие преимущества:

Акция действует с 1 февраля по 31 марта 2026 года включительно.

Домклик проведёт ключевую конференцию этой весны для профессионалов рынка недвижимости — Domclick Digital Day

Деловая программа охватит широкий круг тем — от сценариев развития ипотечных программ до техник продаж и разбора сделок. Эксперты обсудят основные вопросы рынка недвижимости, включая комплексное развитие территорий, цифровизацию отрасли, технологии и инновации, а также законодательные инициативы.

Спикерами мероприятия выступят первые лица Домклик, Сбербанка, представители власти и бизнес-сообщества. Эксперты поделятся своим профессиональным опытом и инсайтами рынка недвижимости:

Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших программ рефинансирования кредитов

Банк Уралсиб занял 1-е место в рейтинге самых выгодных программ рефинансирования кредитов, который в феврале подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.01.2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

При составлении рейтинга аналитики учли ключевые параметры продуктов: величину ставок рефинансирования кредита и их диапазон, размер ежемесячных платежей и полную стоимость кредита, срок рефинансирования и максимальную сумму. Кроме того, на место в рейтинге повлияли условия опции для снижения ставки, включая платную, возврат процентов, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, возможность онлайн-оформления и дистанционного погашения, а также ряд других критериев.

Банк Уралсиб расширил возможности онлайн-банка для бизнеса

Выписка по бизнес-картам.

Теперь для карточных счетов и бизнес-карт можно подключить регулярную выписку – банк будет отправлять ее на электронную почту по расписанию, которое выберет клиент. При этом доступно подключение нескольких выписок – с разными счетами, форматами, периодичностью и получателями.  Подключить выписку или изменить ее настройки можно в разделе онлайн-банка «Выписка» → вкладка «По бизнес-картам» → «Регулярная выписка».

Более 32 тысяч семей в Сибири улучшили свои жилищные условия с ипотекой на льготных условиях

Более 32 тысячи семей сибиряков оформили в Сбере ипотечную программу с господдержкой для улучшения своих жилищных условий в 2025 году. За год число таких семей и объём выданных средств выросли в 2,3 раза.

На долю семейной ипотеки в Сибири приходится почти 75% от общего объёма выданных ипотечных кредитов. Чаще других льготную ипотеку оформляют семьи в Новосибирской области, Красноярском и Алтайском краях, на долю которых приходится 48% выданных кредитов с господдержкой. При этом по темпам роста лидирует Республика Тыва с ростом выдач в 3,9 раза и Омская область, где объём выдач вырос втрое.

