Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Дата:

Обратная сторона многополярности — война всех против всех

Заведующий лабораторией «Центр региональных сравнительных исследований «Россия — Центральная Азия» НГУЭУ Денис Борисов оценил войну в Иране через теорию международных отношений:

Заведующий лабораторией «Центр региональных сравнительных исследований «Россия - Центральная Азия» НГУЭУ Денис Борисов

— Оставим символизм парада планет астрологам. Важнее другое: американо-израильская атака чётко подсвечивает, как меняется сама механика мировой политики.

Я не претендую на ближневосточную экспертизу, поэтому смотрю через теорию международных отношений.

Многополярность как среда, а не лозунг

В логике многополярности США действуют иначе, чем в эпоху однополярного «универсализма». Не столько удерживают общий режим правил, сколько выстраивают управляемые контуры влияния в мире, где центров стало больше, а согласие по общим правилам стало слабее.

И тут мы сталкиваемся с обратной стороной многополярности. Она не только про кооперацию всех со всем, но и про войну всех против всех. Если долго смотреть в многополярность, многополярность начнёт смотреть на тебя.

Отсюда и их «американский способ» входа в многополярность. Не опираться на универсальные площадки, а собирать собственный контур координации.

Показательный жест это попытка оформить отдельный формат межгосударственного взаимодействия под брендом «Совета мира / Board of Peace». Не «общий порядок для всех», а «правила внутри своего круга».

Институты нового порядка создавались без США

Однако США, по сути, проспали становление институтов многополярности. Большая часть новой региональной архитектуры последних десятилетий формировалась без Вашингтона: азиатские торговые контуры, африканская интеграция, европейские и евразийские форматы, латиноамериканские площадки.

Выход США из Транстихоокеанского партнёрства в 2017 году стал важным маркером. Глобальное лидерство всё чаще уступает место прагматике региональных режимов, а работа по правилам больших многосторонних схем даётся Вашингтону тяжелее. В этих условиях ставка смещается на давление и силовые инструменты.

Когда ты не управляешь институтами нового порядка, ты неизбежно начинаешь компенсировать институциональный дефицит силой и принуждением. Потому что договорные контуры уже собраны без тебя.

Зачем Вашингтону Иран

В американской стратегической рамке иранский сюжет это про конкуренцию с Китаем. И здесь два ключа: энергетика и логистика.

Иран был важным элементом энергетической стратегии Пекина. Удары по экспортной энергетической инфраструктуре, в том числе по Харгу, бьют не только по Тегерану, но и по цепочкам снабжения, на которые опирается Китай. Одновременно растут риски по всему Персидскому заливу. В такой ситуации объективно увеличивается значение российских энергоресурсов как более управляемого и защищённого источника. Цена надёжности растёт быстрее цены барреля.

Вторая линия это сухопутная связность. Иран не только нефть. Это опорный узел евразийской логистики для целого ряда незападных проектов, включая «Север-Юг» и часть маршрутов в рамках китайских инициатив. Сообщения об ударах по инфраструктуре, в том числе в связке с портом Чабахар, укладываются в одну логику: давление идёт по связности, потому что связность — это власть.

Если Иран выпадает из логистической картины, даже временно, резко сокращается количество маршрутов, свободных от западного влияния. Окно связности для Китая в Евразии ещё сильнее смещается в сторону российского направления. Это сближает Россию и Китай уже не из идеологии, а из инфраструктуры.

Что это меняет для российско-китайских отношений

Иранская война — это ещё и тест на то, насколько институционально собраны незападные связки.

По разным причинам треугольник Россия, Иран и Китай так и не оформился в устойчивую военно-политическую конструкцию. Этот «недосложенный» формат стал одним из факторов уязвимости, на фоне которых Запад решился на силовой сценарий. В широком смысле та же логика сдерживала и военно-политическую линию Москва — Пекин. Кооперация росла, но институционально оставалась недостроенной, с большим количеством политических оговорок и страхов.

Как бы ни завершилась нынешняя эскалация, Россия и Китай будут вынуждены пересматривать этот аспект в сторону институционального наращивания военно-политической кооперации.

Денис Борисов, регионовед, доцент, кандидат исторических наук. В списке преподаваемых им учебных дисциплин: «Международные конфликты в XXI веке», «Политика ШОС в регионе», «Региональные конфликты», «Системы национальной и коллективной безопасности».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский бизнес внимательно следит за ситуацией в Персидском заливе. 

Фото предоставлено пресс-службой НГУЭУ, из личного архива эксперта.

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Автор: Юлия Данилова

Владелец сети квартир посуточной аренды «Сутки как дома» Екатерина Батенева — о специфике ведения бизнеса краткосрочной аренды в Новосибирской области.

— В этой нише я начала работать в 2018-м. Сначала даже не помышляла о том, чтобы брать в управление квартиры собственников, но 2022 год показал, что это возможно. И история закрутилась совершенно по-новому, так как появилась возможность развиваться, масштабироваться без личных вложений. Да, в итоге я получаю меньше, но в моем портфеле сейчас уже находятся 48 квартир. Из них 60% — в управлении, 40% — в субаренде. Это возможность выбора, возможность выхода в конкретную целевую аудиторию, для которой ты подбираешь предложение.

Читать полностью

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Учредитель и руководитель «Студии ЯЛ» Алексей Радкевич в колонке для Infopro54 дал прогноз развития IT-специальностей в области интернет-маркетинга.

— Двадцать три года в SEO — срок, за который успеваешь увидеть не один технологический переворот. Помню времена, когда keyword считался главным секретом продвижения, а ссылочная масса покупалась килограммами. Сегодня мы стоим перед очередной трансформацией рынка, только теперь катализатором выступают искусственный интеллект и общий кризис. Но в отличие от предыдущих революций, которые расширяли возможности специалистов, нынешняя волна несет прямую угрозу целым профессиям.

Читать полностью

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Автор: Юлия Данилова

Председатель научно-технического совета Ассоциации газовых хозяйств России «Сибдальвостокгаз», советник компании «Техногаз» Дмитрий Лукашев проанализировал результаты подготовки Новосибирска к новому отопительному сезону и отметил, что в городе используются далеко не все возможности по модернизации системы отопления.

― Дмитрий Александрович, проблемы с подготовкой Новосибирска к отопительному сезону сохраняются. В этом году вновь было много вопросов с подключением домов к теплу. Хотя, паспорт готовности город все-таки получил вовремя, в отличии от 2024 года. На ваш взгляд, почему возникают такие ситуации?

Читать полностью

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Автор: Дмитрий Овчинников

Публицист Дмитрий Овчинников о новогоднем настроении, надеждах на будущее и праздничном Новосибирске:

— Верно было кем-то подмечено — время летит быстро. И, как кажется, с каждым годом эта скорость только увеличивается. Нравится это кому-то или нет, но объективный факт состоит в том, что темп современной жизни действительно порой кажется настолько стремительным, что он практически не оставляет времени остановиться и подумать над какими-то важными вещами, оценить, пройденный путь и наметить планы на будущее. Пожалуй, новогодние праздники — едва ли не единственная счастливая возможность чуть выдохнуть, перевести дух и хоть немного осмыслить происходящее вокруг нас и непосредственно с нами.

Читать полностью

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Автор: Юлия Данилова

Невредные советы по новогоднему застолью от Анны Сидевич, учредителя «Сидевич Система Кейтеринг»:

— Хочу рассказать о том, что такое новогодний стол глазами эксперта в кейтеринге с 26-летним стажем кормления людей в новогодние праздники.

Читать полностью

Евгения Яровая: Включение «Логики» в школьное образование споткнется о системные препятствия

Автор: Юлия Данилова

На круглом столе в Госдуме, посвящённом воспитанию молодёжи, общественник Марк Давыдов предложил ввести в школьный курс предмет «Логика». По его словам, с помощью этого предмета развивается критическое мышление. Давыдов напомнил, что «Логика» изучалась в школах и в дореволюционной России, и в СССР.  Полтора года назад с аналогичной инициативой выступала замглавы комитета ГД по просвещению Яны Лантратовой. Она отмечала, что изучение логики поможет детям эффективно анализировать информацию, делать правильные выводы и корректно аргументировать собственную точку зрения. Заведующая кафедрой геометрии и методики обучения математике ИФМИТО НГПУ Евгения Яровая прокомментировала эту инициативу:

— Современная система школьного образования находится в состоянии постоянной трансформации, стремясь адаптироваться к быстро меняющимся реалиям мира, новым вызовам и потребностям общества. Эта динамика проявляется в регулярном пересмотре учебных программ и активном внедрении новых курсов и подходов.

Читать полностью
Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

