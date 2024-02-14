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«Тебе нравится?»: Учитель 27 раз уколола ребенка циркулем

  • 14/02/2024, 12:16
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«Тебе нравится?»: Учитель 27 раз уколола ребенка циркулем
В ситуации будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.

В средней школе Свердловской области девятилетний мальчик поссорился с девочкой и случайно поцарапал ей руку. Инцидент вызвал у учителя неожиданную реакцию.

Во время урока она взяла циркуль, вывела мальчика, который участвовал в конфликте, из-за парты и стала колоть его ладонь, которую крепко держала, иглой, приговаривая: «Тебе нравится?» — передает цифровое издание Е1.RU слова отца пострадавшего школьника.

Возмущенные родители насчитали у своего сына 27 уколов, которые оставили след на его коже. В настоящее время в ситуации будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.

В свою очередь, учительница пояснила, что таким образом «дала волю эмоциям». Однако в учащегося младших классов она написала: «Поведение неудовлетворительное, нарушил технику безопасности и правила пользования циркулем».

Ранее редакция сообщала, что учитель  физкультуры поставила ученика на колени перед классом.

Фото: freepik.com — mdjaff 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : школа происшествие дети


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