Эко-квартал «На Кедровой»: динозавр, плейхаб, каток и зоны созерцания

По данным аналитического центра «ДОМ.РФ», более 90% россиян при выборе квартиры отметили важность инфраструктуры и благоустройства территории.

— При проектировании территории эко-квартала «На Кедровой» мы прорабатывали десятки возможных активностей для всех возрастов, чтобы новоселы могли с пользой и удовольствием проводить много времени на свежем воздухе, и для этого им не нужно было выезжать за пределы своего дома, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

В эко-квартале «На Кедровой» предусмотрены закрытые дворы-парки, лаунж-пространства, центральная площадь, где летом будут проходить разные мероприятия, а зимой — новогодняя елка и каток. Между собой разные тематические локации объединены аллеями, которые образуют разветвленную сеть пешеходных и веломаршрутов. Ландшафт придомовой территории оценят мамы с колясками и маломобильные группы населения: никаких бордюров, ступеней и выступов.

Сухой фонтан — интерактивный элемент благоустройства территории эко-квартала «На Кедровой». Струи воды выстреливают на два метра, а затем плавно опускаются до земли. Динамическая система ночного освещения позволяет наслаждаться игрой капель в сумерки и ночью.

Центром притяжения для маленьких новоселов станет большой плейхаб с огромной песочницей, качелями, разными фишками для детского досуга и игровой скульптурой «Динозавр», благодаря которой есть много возможностей для увлекательных подвижных игр. Кроме традиционных многофункциональных детских островков есть и уникальные пространства, к примеру для игр с водой, которые положительно влияют на развитие мелкой моторики, способны снять стресс и расслабить нервную систему ребенка.

Особое внимание уделено занятиям спортом на свежем воздухе. В эко-квартале «На Кедровой» есть универсальная спортивная площадка, зоны для стритбола, современные воркаут-комплексы и уютные островки для йоги и медитации.

Эко-квартал от ГК «Расцветай» расположен вдали от городского шума. Свежий воздух, тишина, многолетние ели, тенистая лиственничная аллея создают атмосферу тихого оазиса комфортной жизни. В любое время года новоселы будут наслаждаться природой и атмосферой вокруг.

— Зеленые пространства проекта будут декоративными и яркими в любое время года, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай». — У эко-квартала «На Кедровой» будет своя айдентика, система навигации по комплексу.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

тел. +7 (383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

Красный проспект, 165

гкрасцветай.рф

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