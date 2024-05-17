Где бизнесу оформить кредит от 17,5 % годовых

Кредит можно оформить дистанционно и на любые бизнес-цели — пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование ссудной задолженности в стороннем банке, обеспечение взноса на участие в тендере или финансирование импортного контракта.

Кредиты до 5 млн рублей возможно получить без залога, более крупные кредиты можно оформить частично без залога — под поручительство Гарантийного фонда поддержки МСП (до 70 % от суммы кредита). При подаче заявки необходим минимальный пакет документов.

«Предприниматели подают заявки на кредит в наш банк любым удобным способом, в том числе онлайн, оперативно получают ответ и онлайн-выдачу, за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который находится на связи с клиентом в любое время, консультирует и помогает решить возникающие вопросы», — рассказала Елена Севостьянова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный».

Чтобы оформить кредит, не обязательно ехать в офис банка — просто подайте заявку дистанционно.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка, в ОНЛАЙН-офисе или в ближайшем офисе обслуживания. Вопросы можно задать специалистам контакт-центра по бесплатному номеру телефона 8-800-3333-555.

Сумма кредита от 500 тыс. до 60 млн ₽. Максимальный срок до 96 мес. Минимальный срок не ограничен. Эффективная процентная ставка по кредиту 18,55% — 22,41%. Минимальная ставка 17,5% годовых при условии оформления залога ликвидной недвижимости, либо поручительстве Гарантийного Фонда НСО и подключении бизнес-пакетов РКО «Стабильный» или «Всё включено» или переводе ежеквартальных оборотов счёту в объеме не менее 60% от суммы кредита или установке не менее 3 терминалов эквайринга в торговых точках или выпуске не менее 30 зарплатных карт. Максимальная ставка 22% годовых. Дополнительные расходы: в виде комиссии за выдачу кредита (или дневной процентной ставки за первый день кредитования) 1% от суммы кредита (не более 350 тыс. ₽), а также расходы в соответствии с тарифами банка, размещенными для ознакомления на nskbl.ru. Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредитования в одностороннем порядке путем размещения информации на nskbl.ru.