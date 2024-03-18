ГК «Расцветай» стала партнером викторины «Новосибирская область в истории России

Компания предоставила один из главных призов — квартиру в квартале «Расцветай на Зорге».
По итогам розыгрыша викторины от 15 марта счастливым обладателем квартиры в «Расцветай на Зорге» стал Михаил Шилов.
— На заводе раздавали анкеты, мол, пойдете голосовать — заполните и сбросьте в урну, может, выиграете. Многие говорили: «Не будем, замудряться не хотим». От силы взяли человек шесть-семь, а остальные сдали назад. Я думаю: попробую, может и получится. И в итоге — новая квартира, есть где внучкам жить, — рассказывает Михаил Сергеевич.
Внучки Михаила Сергеевича Элина и Дарья — будущие хирурги.
— Я сама была на работе, на ночной смене, мне позвонила мама и рассказала. Сначала я не поверила, подумала, что это какая-то шутка, — делится впечатлениями Дарья. — У нас дедушка очень любит лотереи: на Новый год, дни рождения всегда дарит билетики, но мы никогда ничего не выигрывали. Сейчас очень рады, что так сложились обстоятельства, главное — верить, хотеть, и все получится!
Реклама. Рекламодатель ООО «СЗ «Расцветай на Красном»
Фото предоставлено рекламодателем
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru