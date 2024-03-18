ГК «Расцветай» стала партнером викторины «Новосибирская область в истории России

Компания предоставила один из главных призов — квартиру в квартале «Расцветай на Зорге».

По итогам розыгрыша викторины от 15 марта счастливым обладателем квартиры в «Расцветай на Зорге» стал Михаил Шилов.

— На заводе раздавали анкеты, мол, пойдете голосовать — заполните и сбросьте в урну, может, выиграете. Многие говорили: «Не будем, замудряться не хотим». От силы взяли человек шесть-семь, а остальные сдали назад. Я думаю: попробую, может и получится. И в итоге — новая квартира, есть где внучкам жить, — рассказывает Михаил Сергеевич.

Внучки Михаила Сергеевича Элина и Дарья — будущие хирурги.