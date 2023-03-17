Группа молодых людей с игрушечным пистолетом отняли у мужчины 300 тыс. рублей

Житель Санкт-Петербурга перевел группе подростков, которые угрожали ему игрушечным пистолетом, более 300 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Зины Портновой, где неизвестные, применив силу и угрожая мужчине игрушечным пистолетом, отобрали у него 301 500 рублей, которые напуганный петербуржец перевел грабителям через приложение банка.

Злоумышленников оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов. Одним из них оказался гражданин Узбекистана, остальные четверо — жители Санкт-Петербурга.

Задержанные нигде не работают, уточнили в полиции.

Возбуждено уголовное дело о разбое. С участников преступной группы взяли подписку о невыезде и отпустили.

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