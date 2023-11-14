Инвесторам на заметку: в премиум-квартале цена квартир растет до 1 млн рублей за год

Квартал премиум-класса «Новый Кедровый» за 2 года стал заметной строчкой в списке элитной недвижимости Новосибирска. Квартиры и сити-хаусы разбирают на старте продаж, а стоимость квадратного метра увеличивается даже до сдачи домов в эксплуатацию – звучит как мечта инвесторов и ценителей уникальных лотов.

Место элитных ЖК с безупречной репутацией

Новый квартал является продолжением концепции известного ЖК «Кедровый», некоторые жители которого уже переехали или собираются жить в «Новом Кедровом». Это объясняется легко: современные малоэтажные дома с «начинкой» бизнес-класса строятся в по-настоящему тихом месте, где нет городской суеты и шума. Они будто «спрятаны» в вечнозеленом лесном массиве Заельцовского района. Застройщик «Нового Кедрового» создает высококлассные условия жизни, сочетающие в себе достойное окружение, повышенную приватность и роскошь неспешного темпа жизни.

Сейчас в строящемся комплексе цены намного ниже, по сравнению с его элитным соседом, поэтому спрос на недвижимость квартала держится на высоком с первого старта продаж.

Новостроек-конкурентов здесь не будет

В «Новом Кедровом» предусмотрено строительство только трех домов, поэтому эффект «перенаселенности» здесь исключен. Важно, что в этой локации не предусмотрено возведение и других новых ЖК – недвижимость квартала можно назвать по праву эксклюзивной.

Демпинга можно не бояться

Квартира в «Новом Кедровом» – ваш гарант стабильно растущей стоимости недвижимости. Больше 90% всех лотов раскуплено состоятельными клиентами, которые сами будут проживать в квартале, поэтому конкуренция с перепродажей от жителей сводится к нулю.

Перейдем к вопросу о демпинге и «гонке за прибылью» между другими инвесторами и застройщиком. Благодаря малоэтажности домов и ограниченному количеству лотов ее не предусмотрено. Здесь будет только небольшой процент инвесторов, которым удастся приобрести квартиру. Девелопер, в свою очередь, изначально заявил, что комплекс будет больше «клубным» и не заинтересован в масштабной застройке, чтобы сохранить идею приватности и первоклассный уровень жизни.

Высокий спрос, концепция проекта и уникальность локации справедливо привели к тому, что рост цен в «Новом Кедровом» наблюдается даже до сдачи в эксплуатацию! Например, квартиры 40 кв.м во втором доме стоили 6,5 млн руб., а в третьем доме цена через год за такие же планировки поднялась до 7,4 млн руб. Кстати, стоимость трехкомнатных вариантов 60 кв.м во втором доме составляла 10 млн руб., а в третьем – стала 10,7 млн руб., хотя объекты еще не сданы. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что через 2-3 года недвижимость квартала будет стоить в несколько раз дороже.

Скоро стоимость квартир догонит «бизнес-класс»

Квартира в ЖК, где развита вся необходимая инфраструктура – традиционный объект «охоты» на рынке недвижимости. Застройщик «Нового Кедрового» хочет создать целый комплекс коммерции с исключительным сервисом. Сейчас в квартале уже открылись: концептуальная кофейня, супермаркет, аптека, пункт выдачи Ozon, скоро начнут работу фитнес-студия, салон красоты и др. А для удобства семей с детьми запланировано строительство школы и детского сада напротив новостройки.

На внутренней территории уже создано шикарное благоустройство. Здесь ландшафтное озеленение с 18 видами растений, стильные лаунж-зоны, современный игровой городок, прогулочные дорожки и аллеи, а в будущем появятся зона воркаута, пешеходный фонтан и др.

Эксперты рынка предрекают, что после завершения строительства и развития всей инфраструктуры стоимость квартир в «Новом Кедровом» резонно сравняется с ЖК бизнес-класса.

Последние квартиры в клубном доме сдадут уже в декабре

Сейчас у инвесторов есть уникальный шанс приобрести лот в клубном доме, который будет сдан уже в декабре! Здание строится в максимально уединенном месте квартала, в нем будет только 5 этажей, 2 подъезда и всего 50 квартир. Это находка для жителей, которые ценят спокойствие и тишину, дополненную повышенным комфортом. Последние планировки стоят всего от 7,3 млн руб.

Также большой выбор квартир от 5,25 млн руб. в третьей очереди, которая находится на начальном этапе строительства.

Застройщик «Нового Кедрового» заботится, чтобы клиенты могли оплачивать покупку максимально выгодно и удобно, поэтому сейчас действует эскроу-дисконт 0,6%* на весь срок от ипотечной ставки. Также вы можете приобрести квартиру с господдержкой по ставке 7,4%**, с помощью семейной ипотеки 5,4%* или с опцией быстрого обмена trade-in.

«Новый Кедровый» – это, пожалуй, эталон премиального ЖК, где продумано все для комфорта, удобства и полноценного отдыха будущих жителей. Успейте приобрести элитную квартиру на самых выгодных условиях. Звоните по тел. 8 (383) 315-61-66 и приезжайте на экскурсию по комплексу.

*Снижение ипотечной ставки на 0,6% на период строительства по семейной ипотеке от ПАО Сбербанк. ПСК 12,48-15,48%. Ставка 5,4% до конца строительства, первый взнос от 20%, далее — 6%, срок до 30 лет, сумма кредита до 6 млн рублей. Подробности на сайте sberbank.ru. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

**Снижение ипотечной ставки на 0,6% на период строительства по программе господдержки от ПАО Сбербанк. ПСК 12,48-15,48%.Ставка 7,4% до конца строительства, первый взнос от 20%, далее — 6%, срок до 30 лет, сумма кредита до 6 млн рублей. Подробности на сайте sberbank.ru. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

Квартал премиум-класса «Скандиа.Новый Кедровый»:

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