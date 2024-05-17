Ипотека или аренда в Новосибирске: что выгоднее?

Кировский — один из самых привлекательных районов Новосибирска. Он занимает четвертое место по численности населения. Локация может похвастаться сложившимся объемом социальной инфраструктуры: школы и садики, поликлиники, супермаркеты, компании сферы услуг и зоны отдыха. Кроме того, здесь большое количество промышленных предприятий. В связи с чем у жителей района всегда хороший выбор вакансий.

Кировский — один из самых зеленых районов: около 600 тысяч кв. м. парков и скверов.

Здесь, на Затулинском жилмассиве, ГК «Расцветай» возводит два крупных проекта: «Расцветай на Зорге» и «Цветной бульвар». Сейчас застройщик предлагает специальные условиях* на готовые квартиры в этих кварталах.

К примеру, в первый год под 0,1%-й ежемесячный платеж за квартиру-студию в «Расцветай на Зорге» составит 6800 рублей. Далее, после окончания льготного периода — 17250 рублей**. В «Цветном бульваре» сумма выплаты по субсидированной ставке — 8400 рублей, потом — 21500 рублей***. По данным «Авито», средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в этой локации 18000–20000 рублей. Цифры говорят сами за себя. Также, помимо бытовых неудобств, что вы не чувствуете себя хозяином квартиры, зависите от чужого решения, например, хозяин жилья категорически против животных и т.д., вклад в собственную квартиру — долгосрочная инвестиция. Цена на жилье постоянно растет. А вот деньги, потраченные на арендованные квадратные метры, работать как инвестиция не будут: они «сгорят», да и в собственность арендатору квартира не перейдет.

В любом случае выбирать вам. Помните: каждый вариант может стать выгодным при определенных условиях, главное — правильно оценить свои возможности и перспективы.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

г. Новосибирск

Орджоникидзе, 23

Сибиряков-Гвардейцев, 51/1

Зорге, 230

тел. +7 (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

VK

Телеграм-канал

*Подробности по телефону 255-00-83 Субсидированная ставка — Банк ВТБ (ПАО). 0,1 % действует первый год кредита по программе «Господдержка 2020» и «Семейная ипотека». Диапазон полной стоимости кредита 5,5—8,7%. Далее, по программе «Господдержка 2020» — 8%, «Семейная ипотека» — 6%.

При условии страхования жизни и имущества ПВ по программе «Господдержка 2020» — 30,1%. ПВ по «Семейной ипотеке» — 20,1%. Сумма кредита не должна превышать 6 млн. Срок действия предложения — до 31 мая 2024 года. Без удорожания цены квартиры.

**Квартал «Расцветай на Зорге», стоимость квартиры-студии — 3,45 млн рублей. Действительна на момент публикации. Программа «Господдержка 2020» — 8%. ПВ — 30,1%. Срок кредита — 30 лет.

***Квартал «Цветной бульвар», стоимость однокомнатной квартиры — 4,25 млн рублей. Действительна на момент публикации. Программа «Господдержка 2020» — 8%. ПВ — 30,1%. Срок кредита — 30 лет.

Банки-партнеры: Банк ВТБ (ПАО); Сбер; Альфа-банк и др.

Застройщики: СЗ «Темпо», СЗ «Вербена». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф