Рекламодателям

Как получать кешбэк до 60 000 ₽ в год и милями без ограничений

  • 29/05/2024, 08:00

Erid:Erid:F7NfYUJCUneLrXb3xu59
Банк «Левобережный» оформляет дебетовые карты с большим кешбэком, когда покупка одна, а кешбэк двойной: рублями до 60 000 в год и милями без ограничений.

Как получать кешбэк до 60 000 ₽ в год и милями без ограниченийЕсли пользоваться дебетовой картой Банка «Левобережный, то «Кешбэк по-сибирски» дают на всё самое важное: за проезд в общественном транспорте — 10 %; услуги ЖКХ и АЗС — 5 %; покупки в аптеках, супермаркетах, интернет-магазинах, магазинах одежды и обуви — 5 %; за все остальные покупки — 1 %. Все популярные категории зафиксированы и доступны всегда — нет необходимости выбирать их каждый месяц.

А если подключить подписку «BL Плюс» и объединиться с родными или друзьями, можно получать кешбэк всем за совершенные покупки в течении месяца: траты за покупки суммируются, а кешбэк выплачивается каждому! Например, один потратил в феврале 10 000 рублей, второй — 25 000 рублей, а третий — 15 000 рублей. Общие расходы составят 50 000 рублей, поэтому все получат повышенный кешбэк.

Но и это ещё не всё! Дополнительно +1 % кешбэка можно получить при поддержании неснижаемого остатка на карте от 40 000 рублей. А всем новым клиентам банк выплачивает приветственные 500 рублей.

Ежемесячно по программе лояльности можно получать до 5 000 рублями и 0,5 % баллами для путешествий OneTwoTrip. Баллы для путешествий понадобятся для расчетов за ж/д и авиабилеты, за проезд в междугородних автобусах, за номера в гостиницах, отелях, поездки в такси и аренду авто.

Если ваши ежемесячные траты превышают 150 000 рублей в месяц — банк предлагает премиальную карту МИР Supreme с кешбэком 5 % на всё и 16 бесплатных посещений бизнес-залов аэропортов мира и ж/д вокзалов.

Снимать наличные можно в банкоматах «Левобережного» до 300 000 рублей в сутки, по премиальным картам — до 1 млн рублей, а в банкоматах других банков — до 4 раз в месяц без комиссии.

Дебетовая карта выпускается бесплатно. Обслуживание 0 рублей при совершении покупок от 10 000 рублей в месяц или остатке на карте от 20 000 рублей, в других случаях абонентская плата составит 99 рублей в месяц. Выпуск премиальной карты будет стоить 5 000 рублей. Ежемесячное обслуживание — 0 рублей, если хранить на карте от 150 000 рублей или тратить от 75 000 рублей.

Такая вот сибирская щедрость! Заказать карту можно на сайте Банка «Левобережный» или оформить самостоятельно в BL-Online. А если у вас остались вопросы — на них с удовольствием ответят по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-3333-555.

Дебетовая карта с пакетом услуг «Основа». Кешбэк рублями — до 5 000 ₽ в мес.: по выделенным категориям max — 2000 ₽ при совершении операций в ТСП от 10 000 ₽, по прочим категориям при совершении операций в ТСП — от 50 001 ₽ в мес. Категории — в программе лояльности на www.nskbl.ru. Кешбэк милями 0,5 % от суммы операций в ТСП. Под милями понимаются баллы партнерской программы лояльности OneTwoTrip Travel. Бесплатное обслуживание карты при выполнении одного из условий: операции в ТСП по карте от 10 000 ₽; min ежедневный остаток по счету за прошедший мес. 20 000 ₽; зачисление зарплаты, пенсии, стипендии и иных соц. выплат; min ежедневный остаток по вкладам совокупно в мес. 20 000 ₽ — иначе ежемесячная абонплата 99 ₽. Для получения кешбэка подключение сервиса уведомлений по карте обязательно — 79 ₽/мес. Банк «Левобережный» оставляет за собой право вносить изменения и/или дополнения в одностороннем порядке, путем размещения информации на www.nskbl.ru.

Реклама. Рекламодатель: Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343. ОГРН 102 54 000 000 10. Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48

Фото предоставлено рекламодателем

113

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : кэшбэк Банк Левобережный


Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHX2ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHfpЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHSXЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHScЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHHjЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHpjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Геннадий Шишебаров, адвокат

Геннадий Шишебаров: Слуги государевы научились отменять невыгодные вердикты присяжных заседателей

Количество оправдательных приговоров в России не превышает пределов погрешности.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Сын экс-депутата Алтайского края Александр Бушков осужден за пьяное ДТП в Новосибирске
29/05/24 9:49
Право&Порядок
В Новосибирске ремонт Октябрьского моста выполнен почти на 50%
29/05/24 9:36
Власть Город
Штраф за аншлаг на борту получила авиакомпания в Новосибирске
29/05/24 9:28
Общество
Частный парк «Новосиб» остался в реестре промпарков страны
29/05/24 8:30
Бизнес
Флэш-моб на миллион с лизанием яиц дошел до Новосибирска
28/05/24 19:17
Общество
«Единая Россия» определила кандидатов на довыборы в Новосибирской области
28/05/24 19:14
Власть Политика
KPI новосибирских депутатов и сенаторов составил менее 50 процентов в мае
28/05/24 18:16
Власть Политика
Заморозки до -5 градусов придут 29 мая в Новосибирскую область
28/05/24 17:44
Общество
Зола-уноса ТЭЦ впервые используется для стабилизации почвы при строительстве в Новосибирске
28/05/24 17:36
Бизнес
В 2024 году в Новосибирской области дорожные работы пройдут на 99 объектах в рамках нацпроекта БКД
28/05/24 17:28
Власть
Нелегальные точки общепита закрыли в Хилокском микрорайоне Новосибирска
28/05/24 17:15
Право&Порядок
День рождения Пушкина отметят масштабным арт-проектом в Новосибирске
28/05/24 16:54
Город
Частные дома стали стоить дешевле на полмиллиона в Новосибирске
28/05/24 16:40
Бизнес Недвижимость
Более 800 граждан с ограниченными возможностями здоровья уже нашли работу в регионе с начала года
28/05/24 16:32
Власть
Олимпийский чемпион из Новосибирска Иван Стретович поминает бабушку и сына
28/05/24 15:45
Общество
Медведя, задравшего двух коров, убили в Новосибирской области
28/05/24 14:55
Общество
«АЛРОСА» будет искать алмазы по методу новосибирских ученых
28/05/24 14:15
Бизнес Инновации
Клумбы с ордынским орнаментом украсят Новосибирск
28/05/24 14:03
Город
Банда подростков-мигрантов держит в страхе местных детей в Новосибирске
28/05/24 14:01
Происшествия
СибНИА имени Чаплыгина предложили подключить к сборке самолетов в Беларуси
28/05/24 13:10
Бизнес Власть
Популярное
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50

Новости компаний

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 кредитных карт с длинным льготным периодом
29/05/24 9:00
Как получать кешбэк до 60 000 ₽ в год и милями без ограничений
29/05/24 8:00
Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в Топ-10 лучших премиальных карт
28/05/24 9:00
Как пользоваться эквайрингом бесплатно
27/05/24 9:00
Банк Уралсиб возглавил рейтинг самых выгодных банков для открытия вклада
24/05/24 15:40
Банк Уралсиб рассказал о том как клиенты тратят деньги с карт
24/05/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска