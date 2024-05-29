Как получать кешбэк до 60 000 ₽ в год и милями без ограничений

Если пользоваться дебетовой картой Банка «Левобережный, то «Кешбэк по-сибирски» дают на всё самое важное: за проезд в общественном транспорте — 10 %; услуги ЖКХ и АЗС — 5 %; покупки в аптеках, супермаркетах, интернет-магазинах, магазинах одежды и обуви — 5 %; за все остальные покупки — 1 %. Все популярные категории зафиксированы и доступны всегда — нет необходимости выбирать их каждый месяц.

А если подключить подписку «BL Плюс» и объединиться с родными или друзьями, можно получать кешбэк всем за совершенные покупки в течении месяца: траты за покупки суммируются, а кешбэк выплачивается каждому! Например, один потратил в феврале 10 000 рублей, второй — 25 000 рублей, а третий — 15 000 рублей. Общие расходы составят 50 000 рублей, поэтому все получат повышенный кешбэк.

Но и это ещё не всё! Дополнительно +1 % кешбэка можно получить при поддержании неснижаемого остатка на карте от 40 000 рублей. А всем новым клиентам банк выплачивает приветственные 500 рублей.

Ежемесячно по программе лояльности можно получать до 5 000 рублями и 0,5 % баллами для путешествий OneTwoTrip. Баллы для путешествий понадобятся для расчетов за ж/д и авиабилеты, за проезд в междугородних автобусах, за номера в гостиницах, отелях, поездки в такси и аренду авто.

Если ваши ежемесячные траты превышают 150 000 рублей в месяц — банк предлагает премиальную карту МИР Supreme с кешбэком 5 % на всё и 16 бесплатных посещений бизнес-залов аэропортов мира и ж/д вокзалов.

Снимать наличные можно в банкоматах «Левобережного» до 300 000 рублей в сутки, по премиальным картам — до 1 млн рублей, а в банкоматах других банков — до 4 раз в месяц без комиссии.

Дебетовая карта выпускается бесплатно. Обслуживание 0 рублей при совершении покупок от 10 000 рублей в месяц или остатке на карте от 20 000 рублей, в других случаях абонентская плата составит 99 рублей в месяц. Выпуск премиальной карты будет стоить 5 000 рублей. Ежемесячное обслуживание — 0 рублей, если хранить на карте от 150 000 рублей или тратить от 75 000 рублей.

Такая вот сибирская щедрость! Заказать карту можно на сайте Банка «Левобережный» или оформить самостоятельно в BL-Online. А если у вас остались вопросы — на них с удовольствием ответят по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-3333-555.

Дебетовая карта с пакетом услуг «Основа». Кешбэк рублями — до 5 000 ₽ в мес.: по выделенным категориям max — 2000 ₽ при совершении операций в ТСП от 10 000 ₽, по прочим категориям при совершении операций в ТСП — от 50 001 ₽ в мес. Категории — в программе лояльности на www.nskbl.ru. Кешбэк милями 0,5 % от суммы операций в ТСП. Под милями понимаются баллы партнерской программы лояльности OneTwoTrip Travel. Бесплатное обслуживание карты при выполнении одного из условий: операции в ТСП по карте от 10 000 ₽; min ежедневный остаток по счету за прошедший мес. 20 000 ₽; зачисление зарплаты, пенсии, стипендии и иных соц. выплат; min ежедневный остаток по вкладам совокупно в мес. 20 000 ₽ — иначе ежемесячная абонплата 99 ₽. Для получения кешбэка подключение сервиса уведомлений по карте обязательно — 79 ₽/мес. Банк «Левобережный» оставляет за собой право вносить изменения и/или дополнения в одностороннем порядке, путем размещения информации на www.nskbl.ru.