Как сибирякам получить от банка максимальный процент по вкладу

Один из самых востребованных вкладов среди сибиряков — «Спутник 20*» до 15 % годовых с минимальной суммой открытия от 1000 рублей. Его открывают в том случае, если деньги могут понадобиться в любой момент. Те, кто хоть раз пользовался накопительным счетом, отчасти могут понять преимущества этого вклада. Разница в том, что у накопительного счета, в отличие от вклада, есть существенный минус — ставку по счету банк может изменить в любой момент. Вклад «Спутник» имеет все плюсы накопительного счета — начисление процентов на фактический ежедневный остаток, выплата процентов ежемесячно, снятие и пополнение в любой момент — и при этом фиксированную ставку, которая не может быть уменьшена банком в одностороннем порядке.

«Спутник» можно открыть на 1100 дней. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохранятся и не будут пересчитываться. Чтобы получать максимальный доход по вкладу «Спутник», достаточно рассчитываться любыми картами банка на 20 000 рублей в месяц. Дополнительно за безналичные расчеты по картам начисляется кешбэк до 10 % годовых.

Вклад «Капиталъ**» уже оформили более 60 % клиентов Банка «Левобережный». Он подходит в том случае, если нужно накопить на что-то к конкретной дате или обезопасить вклад от собственного желания использовать заначку. Этот вклад нет возможности снимать и пополнять в отличие от «Спутника 20». Основным преимуществом является возможность досрочно закрыть вклад и получить проценты в заранее определённые периоды: например, спустя первые 3 месяца, затем каждые 6 месяцев. Максимальная ставка по вкладу составляет 16 % годовых на первые 90 дней. Срок — 3 года.

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*Минимальная сумма вклада «Спутник» — 1000 ₽, максимальная — неограниченна. Пополнение без ограничений, расходные операции в любое время до минимального неснижаемого остатка -1 000 рублей. Cтавка с учетом надбавки — 15 % годовых на первые 30 дней действия срока вклада, далее 8% годовых. Надбавка 4% годовых выплачивается за расходы на сумму не менее 20 000 рублей в месяц по картам, выданным ко всем счетам клиента в Банке «Левобережный». Для держателей премиальных карт надбавка рассчитывается на сумму до 10 млн ₽, для всех остальных клиентов — до 1,5 млн ₽. Зачисление процентов и надбавки производится единой суммой на отдельный счет клиента в последний календарный день каждого месяца и по окончании срока вклада. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохраняются;за период от даты открытия или последней выплаты до даты расторжения проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Вклад автоматически пролонгируется на условиях, действующих на момент пролонгации. Одному клиенту можно открыть только один вклад «Спутник». После досрочного расторжения открыть вклад «Спутник» можно через 90 дней.

**Минимальная сумма вклада «Капиталъ» — от 30000 ₽, максимальная сумма не ограничена. Срок — 1100 дней. Ставка (в процентах годовых): 16% на срок от 1 до 90 дней, 15% — от 91 до 180 дней, 12,5% — от 181 до 360 дней, 9% — от 361 до 540 дней, 8% — от 541 до 720 дней, 7% — от 721 до 900 дней, 6% — от 901 до 1100 дней. Приходные и расходные операции не предусмотрены. Первая и вторая выплата процентов через 90 дней, далее — каждые 180 дней и по окончанию срока вклада на отдельный банковский счет. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохраняются.